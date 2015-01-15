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Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 05 жов, 2024 07:49
Хомякоид написав:
В моєму будинку в Вінниці, новобудова, квартири однухи виставляють па 24-25.
Здається Кийов все. Втратив лідерство остаточно.
Так що все як тут на гілці прогнозувалось. Економічний центр переміщується на ЗУ.
Та з безпекою ще довго схід і південь буде проблемним.
Якщо обвалиться фронт то різниці між Вінницею і Києвом не буде
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cherchiltank
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Додано: Суб 05 жов, 2024 08:57
cherchiltank написав: Хомякоид написав:
В моєму будинку в Вінниці, новобудова, квартири однухи виставляють па 24-25.
Здається Кийов все. Втратив лідерство остаточно.
Так що все як тут на гілці прогнозувалось. Економічний центр переміщується на ЗУ.
Та з безпекою ще довго схід і південь буде проблемним.
Якщо обвалиться фронт то різниці між Вінницею і Києвом не буде
Про обвал фронту чую на протязі останього року.
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Хомякоид
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Додано: Суб 05 жов, 2024 10:47
З такою корупцією та беззаконням не буле Україна в ЕС.
Треба кожного 5 стратити, та ввести іноземну поліцію щоб якось виправити ситуацію.
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UA
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Додано: Суб 05 жов, 2024 11:16
UA написав:
З такою корупцією та беззаконням не буле Україна в ЕС.
Треба кожного 5 стратити, та ввести іноземну поліцію щоб якось виправити ситуацію.
Все буде добре, аби скаженого сусіда загнати назад в його помийну яму.
Мені здається тільки зараз почали воювати з корупціє тому воно і лізе з усіх кутків.
Раніше просто вигляд робили, згадайте як мертвечук будував свою імперію.
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Хомякоид
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Додано: Суб 05 жов, 2024 11:37
Хомякоид написав: UA написав:
З такою корупцією та беззаконням не буле Україна в ЕС.
Треба кожного 5 стратити, та ввести іноземну поліцію щоб якось виправити ситуацію.
Все буде добре, аби скаженого сусіда загнати назад в його помийну яму.
Мені здається тільки зараз почали воювати з корупціє тому воно і лізе з усіх кутків.
Раніше просто вигляд робили, згадайте як мертвечук будував свою імперію.
Зараз гасять старі кадри ( подивіться, наприклад, відколи на посаді та очільниця МСЕК), щоб показати боротьбу з корупцією, поки свіжоспечені чиновники набивають кишені. Повірте, знаю, про що кажу. Ну може ще придурків, що не вміють добре шифруватись, випльовує система. Ні про яку продуману і постійну боротьбу мова не йде.
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gonchik74
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