|
|
|
Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 05 жов, 2024 07:49
Хомякоид написав:
В моєму будинку в Вінниці, новобудова, квартири однухи виставляють па 24-25.
Здається Кийов все. Втратив лідерство остаточно.
Так що все як тут на гілці прогнозувалось. Економічний центр переміщується на ЗУ.
Та з безпекою ще довго схід і південь буде проблемним.
Якщо обвалиться фронт то різниці між Вінницею і Києвом не буде
-
cherchiltank
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 1561
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 239 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 05 жов, 2024 08:57
cherchiltank написав: Хомякоид написав:
В моєму будинку в Вінниці, новобудова, квартири однухи виставляють па 24-25.
Здається Кийов все. Втратив лідерство остаточно.
Так що все як тут на гілці прогнозувалось. Економічний центр переміщується на ЗУ.
Та з безпекою ще довго схід і південь буде проблемним.
Якщо обвалиться фронт то різниці між Вінницею і Києвом не буде
Про обвал фронту чую на протязі останього року.
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 2434
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 2943 раз.
- Подякували: 393 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 05 жов, 2024 10:47
З такою корупцією та беззаконням не буле Україна в ЕС.
Треба кожного 5 стратити, та ввести іноземну поліцію щоб якось виправити ситуацію.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9023
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1866 раз.
- Подякували: 2290 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Суб 05 жов, 2024 11:16
UA написав:
З такою корупцією та беззаконням не буле Україна в ЕС.
Треба кожного 5 стратити, та ввести іноземну поліцію щоб якось виправити ситуацію.
Все буде добре, аби скаженого сусіда загнати назад в його помийну яму.
Мені здається тільки зараз почали воювати з корупціє тому воно і лізе з усіх кутків.
Раніше просто вигляд робили, згадайте як мертвечук будував свою імперію.
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 2434
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 2943 раз.
- Подякували: 393 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 05 жов, 2024 11:37
Хомякоид написав: UA написав:
З такою корупцією та беззаконням не буле Україна в ЕС.
Треба кожного 5 стратити, та ввести іноземну поліцію щоб якось виправити ситуацію.
Все буде добре, аби скаженого сусіда загнати назад в його помийну яму.
Мені здається тільки зараз почали воювати з корупціє тому воно і лізе з усіх кутків.
Раніше просто вигляд робили, згадайте як мертвечук будував свою імперію.
Зараз гасять старі кадри ( подивіться, наприклад, відколи на посаді та очільниця МСЕК), щоб показати боротьбу з корупцією, поки свіжоспечені чиновники набивають кишені. Повірте, знаю, про що кажу. Ну може ще придурків, що не вміють добре шифруватись, випльовує система. Ні про яку продуману і постійну боротьбу мова не йде.
-
gonchik74
-
-
- Повідомлень: 885
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 05 жов, 2024 13:14
Хомякоид написав:
В моєму будинку в Вінниці, новобудова, квартири однухи виставляють па 24-25.
Здається Кийов все. Втратив лідерство остаточно.
Так що все як тут на гілці прогнозувалось. Економічний центр переміщується на ЗУ.
Та з безпекою ще довго схід і південь буде проблемним.
понаїхи в Київ з ЗУ, можливо повернуться до малих батьківщин
зі сходу - до Києва, чи до ЄС, на справжній Захід, щоб 2 рази не бігати.
з євроінтеграціею це мало пов'язано. війна та постковідна удальонка
українська нерухомість відносно європейської тільки вниз
КРЖН залишиться лідером, аде відрив скоротиться
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 2380
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 322 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 18 лис, 2024 21:35
gonchik74 написав: Хомякоид написав: UA написав:
З такою корупцією та беззаконням не буле Україна в ЕС.
Треба кожного 5 стратити, та ввести іноземну поліцію щоб якось виправити ситуацію.
Все буде добре, аби скаженого сусіда загнати назад в його помийну яму.
Мені здається тільки зараз почали воювати з корупціє тому воно і лізе з усіх кутків.
Раніше просто вигляд робили, згадайте як мертвечук будував свою імперію.
Зараз гасять старі кадри ( подивіться, наприклад, відколи на посаді та очільниця МСЕК), щоб показати боротьбу з корупцією, поки свіжоспечені чиновники набивають кишені. Повірте, знаю, про що кажу. Ну може ще придурків, що не вміють добре шифруватись, випльовує система. Ні про яку продуману і постійну боротьбу мова не йде.
Ви не уявляєте, а може і уявляєте яка прірва в ментальності європейців і українців. Вони дивляться на нас, як на дикунів туземців. І це ми, ті хто ні дня не працював на державній службі, хто лікувався в приватних клініках- для них дикуни. Я боюсь представить, хто для європейців наші чиновники і як ці дві цивілізації можуть спів існувати. Це НЕМОЖЛИВО
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 3896
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 270 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|