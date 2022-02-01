У «Дії» відповіли на поширені питання щодо комплексної послуги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
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У «Дії» відповіли на питання щодо послуги для ВПО
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Додано: Нед 24 кві, 2022 19:59
У «Дії» відповіли на питання щодо послуги для ВПО
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У «Дії» відповіли на питання щодо послуги для ВПО
Додано: Нед 24 кві, 2022 19:59
Почему при авторизации в ДИЯ я пользуюсь только данными банка а получить статус ВПО с меня требуют данные в электронном виде ID- карту , ведь в Украине большинство людей пользуются обычными паспортами. Я ,как и многие мои знакомые ,считаем что ДИЯ в этом плане недоработана. Теперь этим людям придется проделать немалый путь чтобы получить 2000 гр. Так как соцбезы тоже оказались в переселении.
Додано: Пон 25 кві, 2022 08:55
Получила справку ВПЛ в начале марта, она сразу подтянулась в "Дії", но сейчас в приложении пишется, что тем, кто получил такую справку в 2014 году, нужно обратиться в ЦНАП. Это не мой случай, но не могу из-за этого подать заявку на получение выплат. Что делать?
Додано: Пон 25 кві, 2022 10:30
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