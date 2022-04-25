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Подвійна конвертація UAH-USD-UAH
при оплаті UAH-UAH закордон

Подвійна конвертація UAH-USD-UAH при оплаті UAH-UAH закордон
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 20:01

Подвійна конвертація UAH-USD-UAH при оплаті UAH-UAH закордон

Довго намагався зрозуміти цей феномен.
Чому закордонні продавці пропонують мені оплати у UAH і навіть часто пишуть "Final Amount Guaranteed" (тобто обіцяють що не буде овердрафту при зміні курсу), а по факту іде оплата UAH-USD-UAH, при котрій звичайно можлива зміна курсу.
Пошук по форумах видає, що до 2014го року оплата закордоном у UAH працювала адекватно (наприклад Adsense). Коли почалася подвійна конвертація, обуреним людям навіть повертали переплачені кошти.
Зараз, банки відповідають мені, що оскільки продавець закордоном, то начебто у нього нема "технічної можливості" запитувати гривню напряму.

Не зрозуміло чому наші банки не намагаються цю технічну можливість надати. Ніяких перемовин у закордонних законотворців якщо це заборонено ними, чи наших, якщо це заборонено нашими. Просто ставлять нас перед фактом що так і має бути.

Не зрозуміло чому закордонні продавці пишуть "Final Amount Guaranteed", якщо у них нема технічної можливості отримати UAH без конвертацій.

Скажіть, хто саме ініціює запит USD замість UAH?
dimazah30
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