Подвійна конвертація UAH-USD-UAH при оплаті UAH-UAH закордон

Довго намагався зрозуміти цей феномен.
Чому закордонні продавці пропонують мені оплати у UAH і навіть часто пишуть "Final Amount Guaranteed" (тобто обіцяють що не буде овердрафту при зміні курсу), а по факту іде оплата UAH-USD-UAH, при котрій звичайно можлива зміна курсу.
Пошук по форумах видає, що до 2014го року оплата закордоном у UAH працювала адекватно (наприклад Adsense). Коли почалася подвійна конвертація, обуреним людям навіть повертали переплачені кошти.
Зараз, банки відповідають мені, що оскільки продавець закордоном, то начебто у нього нема "технічної можливості" запитувати гривню напряму.
Не зрозуміло чому наші банки не намагаються цю технічну можливість надати. Ніяких перемовин у закордонних законотворців якщо це заборонено ними, чи наших, якщо це заборонено нашими. Просто ставлять нас перед фактом що так і має бути.
Не зрозуміло чому закордонні продавці пишуть "Final Amount Guaranteed", якщо у них нема технічної можливості отримати UAH без конвертацій.
Скажіть, хто саме ініціює запит USD замість UAH?