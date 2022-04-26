Подвійна конвертація UAH-USD-UAH при оплаті UAH-UAH закордон

Довго намагався зрозуміти цей феномен. Чому закордонні продавці пропонують мені оплати у UAH і навіть часто пишуть "Final Amount Guaranteed" (тобто обіцяють що не буде овердрафту при зміні курсу), а по факту іде оплата UAH-USD-UAH, при котрій звичайно можлива зміна курсу. Пошук по форумах видає, що до 2014го року оплата закордоном у UAH працювала адекватно (наприклад Adsense). Коли почалася подвійна конвертація, обуреним людям навіть повертали переплачені кошти. Зараз, банки відповідають мені, що оскільки продавець закордоном, то начебто у нього нема "технічної можливості" запитувати гривню напряму.
Не зрозуміло чому наші банки не намагаються цю технічну можливість надати. Ніяких перемовин у закордонних законотворців якщо це заборонено ними, чи наших, якщо це заборонено нашими. Просто ставлять нас перед фактом що так і має бути.
Не зрозуміло чому закордонні продавці пишуть "Final Amount Guaranteed", якщо у них нема технічної можливості отримати UAH без конвертацій.
dimazah30 написав:Довго намагався зрозуміти цей феномен. Чому закордонні продавці пропонують мені оплати у UAH і навіть часто пишуть "Final Amount Guaranteed" (тобто обіцяють що не буде овердрафту при зміні курсу), а по факту іде оплата UAH-USD-UAH, при котрій звичайно можлива зміна курсу. Пошук по форумах видає, що до 2014го року оплата закордоном у UAH працювала адекватно (наприклад Adsense). Коли почалася подвійна конвертація, обуреним людям навіть повертали переплачені кошти. Зараз, банки відповідають мені, що оскільки продавець закордоном, то начебто у нього нема "технічної можливості" запитувати гривню напряму.
Не зрозуміло чому наші банки не намагаються цю технічну можливість надати. Ніяких перемовин у закордонних законотворців якщо це заборонено ними, чи наших, якщо це заборонено нашими. Просто ставлять нас перед фактом що так і має бути.
Не зрозуміло чому закордонні продавці пишуть "Final Amount Guaranteed", якщо у них нема технічної можливості отримати UAH без конвертацій.
Скажіть, хто саме ініціює запит USD замість UAH?
>>> Чому закордонні продавці пропонують мені оплати у UAH і навіть часто пишуть "Final Amount Guaranteed" возможно потому, что им часть комиса возвращают? А кто такое пишет, кстати? -- а то сколько не платил -- всегда писалось "сумма ориентировочная"...
>>> Коли почалася подвійна конвертація, обуреним людям навіть повертали переплачені кошти. Угумц. Тогда же и появилось правило "за кордоном _всегда_ платить в местной валюте".
>>> Не зрозуміло чому наші банки не намагаються цю технічну можливість надати. Потому, что это нафиг никому не нужно: банку, в котором условный Амазон платежи проводит пришлось бы кор-счет в гривне завести. Для оборотов в условную тыщщу баксов в день... -- еще смешно не стало?
>>> Не зрозуміло чому закордонні продавці пишуть "Final Amount Guaranteed" Это у продавца нужно выяснять.
_hunter Ви підтверджуєте, що раніше оплата гривнями працювала напряму. Потім пишете що банкам невигідно заводити якийсь кор рахунок. Цей кор рахунок у них раніше був, чи вони якось без нього гривню напряму брали? В цьому то і моє питання.
З приводу вияснити у продавців. Вони шизофренії наших банків не розуміють. Гривню вони пропонують саме окремо, як одну з 10-20 валют, тобто не заявляється підтримка усієї сотень світових валют через конвертацію Visa/Mastercard. Продавці ставлять курс на декілька відсотків вище ніж офіційний НБУ. Наприклад річ, яка коштує $100, коштує 2960 грн у них (2925 по курсу НБУ), таким чином вони знімають фіксовану суму у гривні, щоб потім "купити" у НБУ 100 доларів за 2925 грн. І бережуть себе від переплати у разі, якщо курс підніметься. Це така в теорії була задумка, і так воно наче працює для інших валют, що продавець пропонує.
Усі зарубіжні ресурси про цю оплату у своїй валюті пишуть, що ви просто переплачуєте, бо продавець встановлює ціну більшу, ніж якщо ви оплатите доларами по курсу банку. У випадку з Україною, доларами по курсу банку 3000 грн, а напряму в теорії має бути 2960 грн. Ось наші банки через це видно і ініціюють конвертацію у долар, але пишуть що вони не винні.
Купувати долар по 30 у банку і потім по "29.25" продавати через Visa, щоб заплатити 2960 грн за річ (2960/29.25*30=3035.89 грн) немає ніякого сенсу. Я як переплачую, так іще не отримую захисту від овердрафту.