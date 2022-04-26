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при оплаті UAH-UAH закордон Подвійна конвертація UAH-USD-UAH при оплаті UAH-UAH закордон + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

Додано: Пон 25 кві, 2022 20:01 Подвійна конвертація UAH-USD-UAH при оплаті UAH-UAH закордон Довго намагався зрозуміти цей феномен.

Чому закордонні продавці пропонують мені оплати у UAH і навіть часто пишуть "Final Amount Guaranteed" (тобто обіцяють що не буде овердрафту при зміні курсу), а по факту іде оплата UAH-USD-UAH, при котрій звичайно можлива зміна курсу.

Пошук по форумах видає, що до 2014го року оплата закордоном у UAH працювала адекватно (наприклад Adsense). Коли почалася подвійна конвертація, обуреним людям навіть повертали переплачені кошти.

Зараз, банки відповідають мені, що оскільки продавець закордоном, то начебто у нього нема "технічної можливості" запитувати гривню напряму.



Не зрозуміло чому наші банки не намагаються цю технічну можливість надати. Ніяких перемовин у закордонних законотворців якщо це заборонено ними, чи наших, якщо це заборонено нашими. Просто ставлять нас перед фактом що так і має бути.



Не зрозуміло чому закордонні продавці пишуть "Final Amount Guaranteed", якщо у них нема технічної можливості отримати UAH без конвертацій.



Скажіть, хто саме ініціює запит USD замість UAH? dimazah30

Повідомлень: 29 З нами з: 09.07.19 Подякував: 8 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 кві, 2022 20:27 dimazah30 написав: Довго намагався зрозуміти цей феномен.

Чому закордонні продавці пропонують мені оплати у UAH і навіть часто пишуть "Final Amount Guaranteed" (тобто обіцяють що не буде овердрафту при зміні курсу), а по факту іде оплата UAH-USD-UAH, при котрій звичайно можлива зміна курсу.

Пошук по форумах видає, що до 2014го року оплата закордоном у UAH працювала адекватно (наприклад Adsense). Коли почалася подвійна конвертація, обуреним людям навіть повертали переплачені кошти.

Зараз, банки відповідають мені, що оскільки продавець закордоном, то начебто у нього нема "технічної можливості" запитувати гривню напряму.



Не зрозуміло чому наші банки не намагаються цю технічну можливість надати. Ніяких перемовин у закордонних законотворців якщо це заборонено ними, чи наших, якщо це заборонено нашими. Просто ставлять нас перед фактом що так і має бути.



Не зрозуміло чому закордонні продавці пишуть "Final Amount Guaranteed", якщо у них нема технічної можливості отримати UAH без конвертацій.



Скажіть, хто саме ініціює запит USD замість UAH? Довго намагався зрозуміти цей феномен.Чому закордонні продавці пропонують мені оплати у UAH і навіть часто пишуть "Final Amount Guaranteed" (тобто обіцяють що не буде овердрафту при зміні курсу), а по факту іде оплата UAH-USD-UAH, при котрій звичайно можлива зміна курсу.Пошук по форумах видає, що до 2014го року оплата закордоном у UAH працювала адекватно (наприклад Adsense). Коли почалася подвійна конвертація, обуреним людям навіть повертали переплачені кошти.Зараз, банки відповідають мені, що оскільки продавець закордоном, то начебто у нього нема "технічної можливості" запитувати гривню напряму.Не зрозуміло чому наші банки не намагаються цю технічну можливість надати. Ніяких перемовин у закордонних законотворців якщо це заборонено ними, чи наших, якщо це заборонено нашими. Просто ставлять нас перед фактом що так і має бути.Не зрозуміло чому закордонні продавці пишуть "Final Amount Guaranteed", якщо у них нема технічної можливості отримати UAH без конвертацій.Скажіть, хто саме ініціює запит USD замість UAH?

>>> Чому закордонні продавці пропонують мені оплати у UAH і навіть часто пишуть "Final Amount Guaranteed"

возможно потому, что им часть комиса возвращают? А кто такое пишет, кстати? -- а то сколько не платил -- всегда писалось "сумма ориентировочная"...



>>> Коли почалася подвійна конвертація, обуреним людям навіть повертали переплачені кошти.

Угумц. Тогда же и появилось правило "за кордоном _всегда_ платить в местной валюте".



>>> Не зрозуміло чому наші банки не намагаються цю технічну можливість надати.

Потому, что это нафиг никому не нужно: банку, в котором условный Амазон платежи проводит пришлось бы кор-счет в гривне завести. Для оборотов в условную тыщщу баксов в день... -- еще смешно не стало?



>>> Не зрозуміло чому закордонні продавці пишуть "Final Amount Guaranteed"

Это у продавца нужно выяснять. >>> Чому закордонні продавці пропонують мені оплати у UAH і навіть часто пишуть "Final Amount Guaranteed"возможно потому, что им часть комиса возвращают? А кто такое пишет, кстати? -- а то сколько не платил -- всегда писалось "сумма ориентировочная"...>>> Коли почалася подвійна конвертація, обуреним людям навіть повертали переплачені кошти.Угумц. Тогда же и появилось правило "за кордоном _всегда_ платить в местной валюте".>>> Не зрозуміло чому наші банки не намагаються цю технічну можливість надати.Потому, что это нафиг никому не нужно: банку, в котором условный Амазон платежи проводит пришлось бы кор-счет в гривне завести. Для оборотов в условную тыщщу баксов в день... -- еще смешно не стало?>>> Не зрозуміло чому закордонні продавці пишуть "Final Amount Guaranteed"Это у продавца нужно выяснять. _hunter Повідомлень: 6630 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 452 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 кві, 2022 08:01 _hunter

Ви підтверджуєте, що раніше оплата гривнями працювала напряму. Потім пишете що банкам невигідно заводити якийсь кор рахунок. Цей кор рахунок у них раніше був, чи вони якось без нього гривню напряму брали? В цьому то і моє питання.



З приводу вияснити у продавців. Вони шизофренії наших банків не розуміють.

Гривню вони пропонують саме окремо, як одну з 10-20 валют, тобто не заявляється підтримка усієї сотень світових валют через конвертацію Visa/Mastercard.

Продавці ставлять курс на декілька відсотків вище ніж офіційний НБУ. Наприклад річ, яка коштує $100, коштує 2960 грн у них (2925 по курсу НБУ), таким чином вони знімають фіксовану суму у гривні, щоб потім "купити" у НБУ 100 доларів за 2925 грн. І бережуть себе від переплати у разі, якщо курс підніметься.

Це така в теорії була задумка, і так воно наче працює для інших валют, що продавець пропонує.



Усі зарубіжні ресурси про цю оплату у своїй валюті пишуть, що ви просто переплачуєте, бо продавець встановлює ціну більшу, ніж якщо ви оплатите доларами по курсу банку. У випадку з Україною, доларами по курсу банку 3000 грн, а напряму в теорії має бути 2960 грн. Ось наші банки через це видно і ініціюють конвертацію у долар, але пишуть що вони не винні.



Купувати долар по 30 у банку і потім по "29.25" продавати через Visa, щоб заплатити 2960 грн за річ (2960/29.25*30=3035.89 грн) немає ніякого сенсу. Я як переплачую, так іще не отримую захисту від овердрафту. dimazah30

Повідомлень: 29 З нами з: 09.07.19 Подякував: 8 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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_hunter Сер 13 кві, 2022 14:08