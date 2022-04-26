Подвійна конвертація UAH-USD-UAH при оплаті UAH-UAH закордон

dimazah30 написав:Ось pdf виписка. Не знаю чим допоможе. Дані ті самі. https://x0.at/kfj3.png В точності пояснюються, якщо продавець отримав 8000 грн. Не бачу ніякого пояснення крім того, що продавець все таки отримує гривні. Може він їх там одразу у себе конвертує, але яка різниця нашим банкам? Запит у грн, вони відповідають візі що мій рахунок не у грн і пропонують долар.
Наведіть мені альтернативне походження суми 8146 грн при запиті на 8000 будь-ласка, якщо ви такі експерти.
Вот с этой выпиской в поддержке банка и выясняйте как так получилось: с гривневого счета списывали 8к гривен, а списали 8.1к -- пусть альтернативне походження наводять.
_hunter написав:Т.е. списание в Авале, а поддержка из Моно за нее рассказывает?
Пояснення моно по іншій аналогічній транзакції. Вона одразу біла відмінена, оскільки в налаштуваннях відімкнена подвійна конвертація. Я просто надав вам чесно джерело інформації
_hunter написав:Оттуда, что МПС нужно где-то взять валюту, которую она зачислит на валютный счет продавца, который выставил счет в гривнах...
Яку валюту, скажіть будь-ласка? Бо якщо подивитись на ваше посилання https://www.prostobank.ua/plastikovye_k ... _voznikaet, то там у продавця рахунок у фунтах стерлінгів, відповідно іде подвійна конвертація UAH-USD-GBP ( «гривна-доллар-фунт» (если у клиента гривневая карта Visa). ). Продавець отримує GBP - це наче логічно. У моєму випадку іде конвертація UAH-USD-UAH, але ви кажете що продавець не UAH отримує, а якусь валюту. Дуже хочу знати яку.
dimazah30 написав:\\\ У моєму випадку іде конвертація UAH-USD-UAH, але ви кажете що продавець не UAH отримує, а якусь валюту. Дуже хочу знати яку.
Нет: конвертация идет UAH-UAH-USD-xxx (просто МПС берет больше). Именно это и кажу: ну нет у продавца гривневого счета -- чисто физически гривну он получить не может -- сколько это можно объяснять? Какую валюту продавец получает -- лучше всего узнавать у продавца. Скорее всего евро. Ихний центробанк, кстати, гривну напрямую не меняет (вот сюрприз!): https://www.bankofcyprus.com.cy/en-gb/currency/ -- сильно сомневаюсь, что для корреспондента ситуация иная. Но, при сильном желании можете, опять же, повыяснять у продавца...