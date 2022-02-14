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На українських АЗС з'явився новий вид бензину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 кві, 2022 20:46
Пропонуємо до обговорення:
Попри досить нестабільну ситуацію з пальним в Україні через війну, на деяких українських АЗС з'являються нові види бензину. Так, віднедавна українські водії можуть заправляти свої автомобілі бензином марки А-95 ЕСО.
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Додано: Пон 25 кві, 2022 20:46
Проблема в тому що в будь який мотор таке не зальєш. Спирт осушує гумові деталі, скоріше зношуються датчики, є спец підготовлені авто зазвичай американські від 2013р
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