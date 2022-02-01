|
|
НБУ заперечує наявність масових звернень щодо проблем із...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 кві, 2022 12:47
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України (НБУ) не отримував масових звернень від українських компаній щодо проблеми з надходженням платежів з-за кордону, повідомила пресслужба регулятора.
Дивися повний текст НБУ заперечує наявність масових звернень щодо проблем із надходженням платежів з-за кордону
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 97710
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 27 кві, 2022 12:47
платежі у Луганську область не надходять - це правда, маю таку проблему з ФОПами, які обслуговую
-
halyapet
-
-
- Повідомлень: 48
- З нами з: 28.07.16
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 25 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор