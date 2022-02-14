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Війна в Україні принесла виробнику Milka і чіпсів "Люкс"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 28 кві, 2022 17:01
Пропонуємо до обговорення:
Американська компанія Mondelēz International, один із найбільших світових виробників снеків і кондитерських виробів, оцінила свої втрати та додаткові витрати у першому кварталі 2022 року через розв'язану росією війну проти України в $143 млн (після сплати податків – $145 млн).
Дивися повний текст Війна в Україні принесла виробнику Milka і чіпсів \"Люкс\" Mondelez додаткові витрати $143 млн
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Додано: Чет 28 кві, 2022 17:01
А ще вони не збираються виходити з росії. Поставки в Грузію, Вірменію і т.д з українських заводів замінили на поставки з російських заводів. А ще погрожуть звільненням українцям у Вроцлаському офісі, які відмовляються працювати з московським офісом.
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kyiv7777
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Додано: Чет 28 кві, 2022 20:30
Перестав купувати їх продукцію.
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Gastarbaiter
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Додано: Чет 28 кві, 2022 20:38
Gastarbaiter написав:
Перестав купувати їх продукцію.
Звичайно перестали, вони більше нічого не виробляють в Україні.
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BIGor
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Чет 07 кві, 2022 22:24
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