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Чи потрібно повертати надлишкові
суми допомог, пільг та...

Чи потрібно повертати надлишкові суми допомог, пільг та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 18:42

Чи потрібно повертати надлишкові суми допомог, пільг та...

Пропонуємо до обговорення:
Держава не вимагатиме повертати суми грошових соціальних допомог, пільг та субсидій, отримані внаслідок автоматичного продовження на час воєнного стану.

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Чи потрібно повертати надлишкові суми допомог, пільг та субсидій - пояснення Мінсоцполітики
R2
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 18:42

Беженец Украины в Греции може ли уехать в Украину на неделю и вернуться
vbelugina27
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