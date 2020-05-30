Коливання курсу на готівковому ринку є відображенням чистого попиту і пропозиції готівкової валюти.
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Експерт пояснив стрибки курсу гривні
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Додано: Суб 30 кві, 2022 20:57
Експерт пояснив стрибки курсу гривні
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Експерт пояснив стрибки курсу гривні
Додано: Суб 30 кві, 2022 20:58
Судя по этому объяснению, автомобили и за USDT покупают в полный рост. Он тоже в среду-четверг не хило подскакивал.
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