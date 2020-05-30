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Експерт пояснив
стрибки курсу гривні

Експерт пояснив стрибки курсу гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 20:57

Експерт пояснив стрибки курсу гривні

Пропонуємо до обговорення:
Коливання курсу на готівковому ринку є відображенням чистого попиту і пропозиції готівкової валюти.

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Експерт пояснив стрибки курсу гривні
R2
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 20:58

Судя по этому объяснению, автомобили и за USDT покупают в полный рост. Он тоже в среду-четверг не хило подскакивал.
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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