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Україна готується передати другу частину анкети на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 01 тра, 2022 22:36
Пропонуємо до обговорення:
Віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина зауважує, що у Європейському Союзі не виникло додаткових питань до першої частини заповненого Україною опитувальника з відповідями для отримання статусу кандидата на членство до ЄС.
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Додано: Нед 01 тра, 2022 22:36
Сподівання: у вересні вдасться суттєво зрушити з місця процесс розгляду можливостей отримання Україною статусу кандидату на вступ до ЕС...
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