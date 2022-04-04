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Мільярдер передбачив обвал Bitcoin: що буде з головною...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 тра, 2022 06:55
Пропонуємо до обговорення:
Віце-голова компанії Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Чарлі Мангер під час щорічних зборів акціонерів компанії заявив, що вартість Bitcoin «дуже ймовірно» впаде нанівець.
Дивися повний текст Мільярдер передбачив обвал Bitcoin: що буде з головною криптовалютою
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Додано: Пон 02 тра, 2022 06:55
Обговорення підтримуючи, припускаю: позбутися бродячого бухгалтерського "лібертаріанства" Bitcoin навряд чи можливо...
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Додано: Пон 02 тра, 2022 11:21
Просто мнение старого скучного, венерически больного маразматика
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