RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Мільярдер передбачив обвал
Bitcoin: що буде з головною...

Мільярдер передбачив обвал Bitcoin: що буде з головною...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 тра, 2022 06:55

Мільярдер передбачив обвал Bitcoin: що буде з головною...

Пропонуємо до обговорення:
Віце-голова компанії Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Чарлі Мангер під час щорічних зборів акціонерів компанії заявив, що вартість Bitcoin «дуже ймовірно» впаде нанівець.

Дивися повний текст
Мільярдер передбачив обвал Bitcoin: що буде з головною криптовалютою
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97726
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 тра, 2022 06:55

Обговорення підтримуючи, припускаю: позбутися бродячого бухгалтерського "лібертаріанства" Bitcoin навряд чи можливо...
v4d1m
 
Повідомлень: 8
З нами з: 14.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 тра, 2022 11:21

Просто мнение старого скучного, венерически больного маразматика
ua-capital
 
Повідомлень: 20
З нами з: 12.02.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 42 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Яким буде максимальне відшкодування за зруйноване або...
R2 » Нед 01 тра, 2022 06:57
0 118
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 тра, 2022 06:57
R2
Українцям розповіли, що буде з цінами на нерухомість...
R2 » Пон 25 кві, 2022 11:24
4 1349
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 кві, 2022 23:32
alex7gk
Під час воєнного стану буде діяти 100% гарантія вкладів...
R2 » П'ят 01 кві, 2022 19:02
6 1207
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 кві, 2022 10:58
Amethyst

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (3040)
02.05.2022 12:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.