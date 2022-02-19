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ВПО в Дії: коли чекати кошти

Зареєструвалися на виплату для ВПО в Дії: коли чекати кошти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 тра, 2022 19:46

Зареєструвалися на виплату для ВПО в Дії: коли чекати кошти

Пропонуємо до обговорення:
У Дії зазначають, що щодня отримують багато дзвінків та запитань у коментарях і direct щодо виплат та статусу ВПО, 6500 грн єПідтримки тощо.

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Зареєструвалися на виплату для ВПО в Дії: коли чекати кошти
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 тра, 2022 19:46

Пришло уведомление что деньги начислены 6500 ... Прошли сроки, деньги на карту Ощадбанк непоступили...?
stakh02041966
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Повідомлення Додано: Вів 03 тра, 2022 22:22

Не стоит особо ждать средств. Прошло 34 дня, средства не зачислены. Игра со статусом в Дии.
superrealizz
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 21:19

Добрий вечір, вже пройшло 34 дні, пише вітаємо, але гроші немає.
finuser511
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 06:36

27 марта подал заявку на 6500 и до сих пор ничего... 10 дней прошло уже 4 раза. Как обычно, уже не надеюсь на помощь государства. Чтобы выжить вынужден продавать вещи, которые ещё остались.
alexsur66
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 08:48

alexsur66 Лучше получить гуманитарку,чем продавать вещи.
lubarec
 
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