У Чернігівській області повертають заборону на торгівлю алкогольними напоями.
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В Україні починають повертати заборону на продаж алкоголю
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Додано: Вів 03 тра, 2022 12:01
В Україні починають повертати заборону на продаж алкоголю
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Дивися повний текст
В Україні починають повертати заборону на продаж алкоголю
Додано: Вів 03 тра, 2022 12:01
Преступность за последние недели зависела чисто от алкоголя? Где ж такого умного руко-водиделя взяли? Не дай Бог!
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