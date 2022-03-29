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Банкам важливо було пережити
шок перших днів війни - НБУ

Банкам важливо було пережити шок перших днів війни - НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 тра, 2022 12:30

Банкам важливо було пережити шок перших днів війни - НБУ

Пропонуємо до обговорення:
Українській банківській системі було вкрай важливо пережити шок перших днів війни.

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Банкам важливо було пережити шок перших днів війни - НБУ
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 тра, 2022 12:30

Так когда можно будет забрать валюту из банка?
oknerbob
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Повідомлення Додано: Вів 03 тра, 2022 13:15

  oknerbob написав:Так когда можно будет забрать валюту из банка?

Они еще в шоке.
копейка
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Повідомлення Додано: Вів 03 тра, 2022 14:17

  oknerbob написав:Так когда можно будет забрать валюту из банка?

Та хоть сейчас -- при наличии :wink:
_hunter
 
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