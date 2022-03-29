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Банкам важливо було пережити шок перших днів війни - НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 тра, 2022 12:30
Пропонуємо до обговорення:
Українській банківській системі було вкрай важливо пережити шок перших днів війни.
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R2
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Додано: Вів 03 тра, 2022 12:30
Так когда можно будет забрать валюту из банка?
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oknerbob
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Додано: Вів 03 тра, 2022 13:15
oknerbob написав:
Так когда можно будет забрать валюту из банка?
Они еще в шоке.
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Додано: Вів 03 тра, 2022 14:17
oknerbob написав:
Так когда можно будет забрать валюту из банка?
Та хоть сейчас -- при наличии
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_hunter
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