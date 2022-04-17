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Гетманцев розповів, скільки
недоотримує український бюджет

Гетманцев розповів, скільки недоотримує український бюджет
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 10:42

Гетманцев розповів, скільки недоотримує український бюджет

Пропонуємо до обговорення:
Попри постійну фінансову допомогу партнерів, державному бюджету України не вистачає $5-7 млрд щомісячно. Адже витрати на війну коштують бюджету у чотири рази більше, ніж у відносно мирний час.

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Гетманцев розповів, скільки недоотримує український бюджет
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 10:42

гетьманцев антинародный депутат как и всякие третьяковы---как можно считать недополучение бюджета сравнивая с оборотами мирного времени.
konstantin kirovograd
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Модератори: Ірина_, Модератор

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