Про це йдеться в повідомленні ДПС.
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Податкові надходження за І квартал перевищують минулорічні показники більш ніж на 27% — ДПС
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Додано: Чет 05 тра, 2022 12:06
Податкові надходження за І квартал перевищують...
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Податкові надходження за І квартал перевищують минулорічні показники більш ніж на 27% — ДПС
Додано: Чет 05 тра, 2022 12:06
якщо сприймати як факт, то ок, але якщо як досягнення, то нічого тут нема - це просто аванси. Багато компаній (і моя в тому числі) сплатили податки наперед. Дива бувають але не зараз
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