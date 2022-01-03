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Податкові надходження за І
квартал перевищують...

Податкові надходження за І квартал перевищують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 12:06

Податкові надходження за І квартал перевищують...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні ДПС.

Дивися повний текст
Податкові надходження за І квартал перевищують минулорічні показники більш ніж на 27% — ДПС
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 12:06

якщо сприймати як факт, то ок, але якщо як досягнення, то нічого тут нема - це просто аванси. Багато компаній (і моя в тому числі) сплатили податки наперед. Дива бувають але не зараз
ruslan42212
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