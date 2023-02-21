Попри зменшення у 2023 році кількості платників податків в ІТ-сфері на 3,1%, кількість податків, які сплатила ІТ-індустрія, зросла на 11,5%.
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Надходження з IT-індустрії збільшилися, попри зменшення кількості платників податків
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Додано: Суб 23 бер, 2024 10:49
Надходження з IT-індустрії збільшилися, попри зменшення...
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Надходження з IT-індустрії збільшилися, попри зменшення кількості платників податків
Додано: Суб 23 бер, 2024 10:49
як задовбала вже вся ця брехня та маніпуляція. Автору було би вірто уточнити що статистика за 2023 рік використовує для порівняння дуже низьку базу 2022 року коли рурс до середени року був взагалі не ринковим та фіксованим на рівні 29.5грн/1USD а якщо відкинути рекордні надходження в перші 2 місяці до війни то в сухому залишку отримаємо норм так зменшення валютної виручки а ІТ в Україні це саме про експорт. Думаю статистика за 2024 рік буде взагалі катастрофічною коли ми її побачимо бо тут є і вплив мобілізаційного закону, і асиміляція виїхавщих як і банальний та досить інтенсивний віхид замовників після 2х років війни що ми бачимо по ринку праці на даний момент.
Додано: Суб 23 бер, 2024 11:48
dotster якщо буде в цому році курс 50, то і в 2024 буде "ріст". Цікаво, яка мета цієї топорної пропаганди, що "все хорошо"?
От на ДОУ пишуть що під скорочення пішли 10 тис. спеціалістів за 2023
Додано: Чет 28 бер, 2024 10:20
Re: Надходження з IT-індустрії збільшилися, попри зменшення.
Я вже писав: багато знайомих ІТ перереєстровуються в Європі, адже замовники працювати з Україною не хочуть. І загроза мобілізації в рази перевищує загрозу прильоту ракети чи блекауту. А в 2022 все так добре починалось з обіцянок організації "кластерів"...
Додано: Чет 28 бер, 2024 10:23
Re: Надходження з IT-індустрії збільшилися, попри зменшення.
не благодаря, а вопреки
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