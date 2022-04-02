На початку травня у Польщі оприлюднять дані про новий рівень середньої заробітної плати на 2023 рік.
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У Польщі підвищать середню зарплату: як це вплине на українців за кордоном
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Додано: Чет 05 тра, 2022 16:53
У Польщі підвищать середню зарплату: як це вплине на...
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Дивися повний текст
У Польщі підвищать середню зарплату: як це вплине на українців за кордоном
Додано: Чет 05 тра, 2022 16:54
"Поэтому если ее уровень повысится, то работодатель может дополнительные выплаты теперь давать официально, что никак не изменит доход работника"
Ну да щазз не изменит. Раз предпочитал доплачивать не официально, значит работник получал ещё и сумму недоплаченных налогов. Теперь они будут платиться и доход работника упадёт.
Кстати, в этом плане очень забавна соседняя статья, где втирают, что в ЕС все очень строго блюдут налоговое законодательство. Или Польша - это не ЕС? ;)
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