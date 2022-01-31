Європарламент закликав терміново повернути вкрадені літаки.
Дивися повний текст
Європарламент закликав рф терміново повернути вкрадені літаки
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 тра, 2022 10:21
Європарламент закликав рф терміново повернути вкрадені...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Європарламент закликав рф терміново повернути вкрадені літаки
Додано: П'ят 06 тра, 2022 10:24
Додано: П'ят 06 тра, 2022 17:19
Они умеют отключать очень хорошо и подключать за деньги идеально научились! Я за прошлый месяц оплатил , дак они мне за два насчитали
Додано: П'ят 06 тра, 2022 17:21
Три месяца воевал , приезжаешь а у тебя долг за хату или отключили все, или сидишь в окопе тебе звонят у вас долг по комуналке!
|