RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Європарламент закликав рф
терміново повернути вкрадені...

Європарламент закликав рф терміново повернути вкрадені...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 10:21

Європарламент закликав рф терміново повернути вкрадені...

Пропонуємо до обговорення:
Європарламент закликав терміново повернути вкрадені літаки.

Дивися повний текст
Європарламент закликав рф терміново повернути вкрадені літаки
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97748
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 10:21

Дистанційно заблокувати ?
Nickoss1
 
Повідомлень: 264
З нами з: 10.07.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 10:24

  Nickoss1 написав:Дистанційно заблокувати ?

Ні.
Глибоко занепокоїлись.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3539
З нами з: 11.11.14
Подякував: 179 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 17:19

Они умеют отключать очень хорошо и подключать за деньги идеально научились! Я за прошлый месяц оплатил , дак они мне за два насчитали
chibeltanchik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 06.05.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 17:21

Три месяца воевал , приезжаешь а у тебя долг за хату или отключили все, или сидишь в окопе тебе звонят у вас долг по комуналке!
chibeltanchik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 06.05.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 10 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Києві пропонують повернути плату за проїзд
R2 » П'ят 06 тра, 2022 07:50
2 162
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 тра, 2022 10:01
Investor_K
У Мінфіні пропонують повернути довоєнний рівень...
R2 » Пон 02 тра, 2022 18:30
2 655
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 тра, 2022 19:21
greenozon
Кешбек від податкової: як батькам повернути частину...
R2 » Сер 05 січ, 2022 18:16
4 483
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 січ, 2022 13:13
viva784187

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (1818)
06.05.2022 18:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.