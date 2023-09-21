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Десять секунд і без комісій:
яким Європарламент бачить...

Десять секунд і без комісій: яким Європарламент бачить...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 12:31

Десять секунд і без комісій: яким Європарламент бачить...

Пропонуємо до обговорення:
Десять секунд і без комісій — такими бачать європарламентарії перекази в режимі реального часу всередині банківської системи Євросоюзу.

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Десять секунд і без комісій: яким Європарламент бачить майбутнє банківських переказів у ЄС
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 12:32

Форумчани, потрібна думка тих, хто або часто буває в ЕС, або зараз там. Часто можна почути, що Україна в плані банківських переказів на крок попереду. Поділіться своїм досвідом, чи це дійсно так?
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 15:07

У Польщі перекази між рахунками в інших валютах (євро, долар) йдуть пару днів. У злотих приходить протягом кількох годин. Перекази з картки на картку за номером телефону миттєво (1-2 хвилини).
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