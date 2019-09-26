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Finance.ua: Дефіцит пального в Україні: чому так сталося...
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 06 тра, 2022 19:42
Пропонуємо до обговорення:
І скільки коштуватиме бензин
Якщо на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну купити бензин було проблемою, бо частина українців скуповувала його для «Бандера-смузі», а інша – заправлялася під зав’язку, щоб вивезти близьких за кордон, то з кінця квітня виник справжній дефіцит.
Кілометрові черги на АЗС й нулі на табло вже стали звичною картиною останніх днів.
Дивися повний текст Дефіцит пального в Україні: чому так сталося та коли він закінчиться
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 19:42
Доповнення пункту №2 - на рахунок азк окко - маячня повна, заправка лише по паливним карткам, ніяку фішку не приймають
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Додано: Нед 08 тра, 2022 13:45
Доповнення до доповнення) Фішку приймають, але не всюди, треба дивитись на карту і на стеллу - якщо є пульс на стеллі і бажання стояти в черзі, то 15 літрів вам налиють
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Додано: Пон 09 тра, 2022 14:09
На фішці є пальне на 3 різні заправки заїзджав і скрізь відмовляли хоч і є пальне
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