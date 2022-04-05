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Банки неохоче купують військові
облігації, їм простіше...

Банки неохоче купують військові облігації, їм простіше...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 09:49

Банки неохоче купують військові облігації, їм простіше...

Пропонуємо до обговорення:
У банківській системі накопичена надмірна ліквідність, проте вони неохоче інвестують її у військові облігації.

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Банки неохоче купують військові облігації, їм простіше вкласти гроші в депсертифікати — Марченко
R2
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 09:49

Мдаа

> Ми не збираємося на догоду ринку піднімати ставки, гратися з короткостроковими інструментами — не той час

Саме той час. Ризик == більш висока ціна. Замість того щоб скиглити, просто потрібно знайти баланс попиту-пропозиції по ціні і все стане на ринкові рейки. Прикол ще й в тому, що той баланс можна буде знайти скоріше за все в районі 13-16% річних. Взяти під такий відсоток на 6-18 місяців і потім через рік перекредитуватися під ті ж 9-11% клепки не вистачає.

> Банки неохоче дають у борг на рік під 11%, коли вони можуть дати їх на короткий період під 9%. Їм простіше вкласти гроші у депсертифікати
> Тобто, незважаючи на те, що НБУ фінансує дефіцит бюджету через монетизацію облігацій уряду

Тобто банки й так дають гроші НБУ під 9%(на короткий строк), НБУ дає мінфіну під 9-11%(на довгий строк) і все ок в коротко/середньо строковій перспективі. Навіть фактично "друкування" не виникає через цей механізм транзакції.

> Я думаю, нам потрібне ретельне дослідження з боку НБУ
Крєпкій хозяйственнік, по-менше б таких...
posixivist32
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