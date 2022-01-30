МВС із депутатами розробили законопроєкт, яким хочуть запровадити штрафи за порушення у сфері підготовки водіїв.
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МВС пропонує запровадити штрафи за порушення у сфері підготовки водіїв: розміри штрафів
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Додано: Нед 08 тра, 2022 15:08
МВС пропонує запровадити штрафи за порушення у сфері...
Пропонуємо до обговорення:
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МВС пропонує запровадити штрафи за порушення у сфері підготовки водіїв: розміри штрафів
Додано: Нед 08 тра, 2022 15:08
Теорию и сейчас нет проблем сдать без взятки. Не знаю обязательна ли автошкола для теории, но вообще в неё походить полезно и не дорого. С практикой куда хуже.
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