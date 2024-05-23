|
У ЗСУ відкриті вакансії у сфері IT, робототехніки та...
Додано: П'ят 15 сер, 2025 14:06
Пропонуємо до обговорення:
Збройні Сили України оголосили набір фахівців у сфері IT, роботизації та штучного інтелекту. Вакансії відкриті як для військових, так і для цивільних спеціалістів.
Дивися повний текст У ЗСУ відкриті вакансії у сфері IT, робототехніки та штучного інтелекту: які вимоги до кандидатів
R2
- Робот новин
Додано: П'ят 15 сер, 2025 14:06
Чудово, що з’являються сучасні вакансії ЗСУ у сфері IT та штучного інтелекту — це шанс застосувати свої навички на користь оборони країни. Детальніше про актуальні вакансії тут https://defence.robota.ua
anton_vasiliiev7
