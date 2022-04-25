Глобальна валютна система входить у так званий період «дорогого долара».
Дивися повний текст
Світ вступає в епоху «дорогого долара»: що українцям робити з валютою
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 08 тра, 2022 15:41
Світ вступає в епоху «дорогого долара»: що українцям...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Світ вступає в епоху «дорогого долара»: що українцям робити з валютою
Додано: Нед 08 тра, 2022 15:41
"Простым украинцам эксперт советует запасти несколько сот долларов «под подушкой» и пока не продавать накопления в этой валюте"
Только эксперт настоящий стратег и не уточняет, как запасать доллары, когда безналичная покупка запрещена, а наличная разрешена достаточно условно. Но за оптимизм, что сейчас день ещё недостаточно чёрный, чтобы продавать доллары, спасибо.
Додано: Нед 08 тра, 2022 17:15
Re: Світ вступає в епоху «дорогого долара»: що українцям...
Стоимость в обменках Киева сейчас~34 гривны.Есть смысл покупать?
|