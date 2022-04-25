Світ вступає в епоху «дорогого долара»: що українцям...
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rostik написав:Вибачте за дивне для багатьох питання...Але коли зараз відкрити депозит в доларах.У банк вже потрібно приходити з доларами щоб їх положити на валютний депозит.Чи з гривнями? і банк конвертує в долари? Останній варіант кращий би був..курс більш вигідний...
Собственно, как и раньше: только со своими долларами. Наличными или безналичными. Пару месяцев назад в Укргазбанке была лазейка, что позволяли под депозит покупать доллары за гривну, но это шло по пункту "банкам на территории с риском оккупации разрешено продавать наличную валюту", имело сомнительную разрешённость и вряд ли сейчас получится в неё проникнуть, если находишься в местах благополучнее Харькова.
andrijk777 написав:1.Підняття ставки ФРС якраз веде до зменшення інфляції долара. 2. Ну зміняться з 0,01% до 0,5% - що це змінить? ИТОГО, покупка ТОВАРУ вигідна ЗАВЖДИ!, це порада для дурників. Якщо вам потрібен товар, то завжди краще його купити, ніж тримати гроші і чекати. "отнесли на депозит" - дивись п.2.
1 то все теория, а практика такова, что ближайшие 3-4 года инфляция будет намного выше средней 2 не 0.5, а 2.0, ближе к 3.0 в США и куда выше в украинском банке.
не хотите товары? мало %? ну смотрите тогда как ваши сбережения тают в "сильном долларе" под подушкой
andrijk777 написав:1.Підняття ставки ФРС якраз веде до зменшення інфляції долара. 2. Ну зміняться з 0,01% до 0,5% - що це змінить? ИТОГО, покупка ТОВАРУ вигідна ЗАВЖДИ!, це порада для дурників. Якщо вам потрібен товар, то завжди краще його купити, ніж тримати гроші і чекати. "отнесли на депозит" - дивись п.2.
1 то все теория, а практика такова, что ближайшие 3-4 года инфляция будет намного выше средней 2 не 0.5, а 2.0, ближе к 3.0 в США и куда выше в украинском банке.
не хотите товары? мало %? ну смотрите тогда как ваши сбережения тают в "сильном долларе" под подушкой
1. Це і теорія і практика. Інфляція(долара) буде не тому що міняється ставка ФРС, а тому що "хтось" надрукував багато доларів в попередні роки. Але я ось одного не розумію - яке відношення до нас(українців) має інфляція долара? Для нас важлива інфляція гривні і курс долара. Інфляція долара мізерно впливає на інфляцію гривні в середній перспективі(роки). 2. 2.0 чи 3.0 це звичайно дуже багато.
Так, мені підходить подушка. Мені важливіша ліквідність і надійність ніж 2% в рік. Якщо є бажання депозиту - то по-моєму набагато вигідніше відкривати депозит в гривні ніж в доларі. А купити товар - я вже писав, це порада для дурачків.
andrijk777 написав:1. Це і теорія і практика. Інфляція(долара) буде не тому що міняється ставка ФРС, а тому що "хтось" надрукував багато доларів в попередні роки. Але я ось одного не розумію - яке відношення до нас(українців) має інфляція долара? Для нас важлива інфляція гривні і курс долара. Інфляція долара мізерно впливає на інфляцію гривні в середній перспективі(роки). 2. 2.0 чи 3.0 це звичайно дуже багато.
Так, мені підходить подушка. Мені важливіша ліквідність і надійність ніж 2% в рік. Якщо є бажання депозиту - то по-моєму набагато вигідніше відкривати депозит в гривні ніж в доларі. А купити товар - я вже писав, це порада для дурачків.
ну мы ведь не говорим о миллионерах долларовых? Для остальных людей доллар это прежде всего средство сбережения, накопления, например на автомобиль и может кто-то на айМак. Собственно автомобиль и электроника как раз и будет дорожать, в долларах. Так что возможно имеет смысл купить машину чуть дешевле желаемой сейчас, чем потом только половину
nekefer написав:Так что возможно имеет смысл купить машину чуть дешевле желаемой сейчас, чем потом только половину
Для такого випадку є кредит. Не зовсім розумію до чого тут "інфляція долара" як вагомий чинник. Цей чинник має мізерний вплив на ціну авто. І ось вам статистика: інфляція долара за останні 25 років(в середньому): 2,3% річних.
Если есть. Сейчас украинские банки по понятным причинам не жаждут физиков кредитовать Кое-какие варианты ещё есть, но уже далеко не так радостно и обильно, как раньше.
andrijk777 написав:І ось вам статистика: інфляція долара за останні 25 років(в середньому): 2,3% річних.
А за пару последних? А в будущем? Вроде, как, речь о покупке, которую только предполагается сделать, а не сделанной 20 лет назад. Так-то гривня тоже довольно значительное число лет была, например, по 8.
nekefer написав:Так что возможно имеет смысл купить машину чуть дешевле желаемой сейчас, чем потом только половину
Для такого випадку є кредит. Не зовсім розумію до чого тут "інфляція долара" як вагомий чинник. Цей чинник має мізерний вплив на ціну авто. І ось вам статистика: інфляція долара за останні 25 років(в середньому): 2,3% річних.
один ест мясо, другой капусту, в среднем голубцы последний индекс потребительских цен в США год к году составил 8,5%, самый высокий темп роста ДОЛЛАРОВЫХ цен за последние 40 лет!! удачи в хранении наличных под подушкой