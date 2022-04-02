Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
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Виїзд чоловіків за кордон: Шмигаль прокоментував можливість скасування заборони
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Додано: Пон 09 тра, 2022 13:46
Виїзд чоловіків за кордон: Шмигаль прокоментував...
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Виїзд чоловіків за кордон: Шмигаль прокоментував можливість скасування заборони
Додано: Пон 09 тра, 2022 14:08
за коммуналку как платить?-цены выросли в разы -в моём городе работы нет- что делать как жить людям Шмыгаля не волнует
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