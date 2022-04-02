RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Виїзд чоловіків за кордон:
Шмигаль прокоментував...

Виїзд чоловіків за кордон: Шмигаль прокоментував...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 13:46

Виїзд чоловіків за кордон: Шмигаль прокоментував...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Дивися повний текст
Виїзд чоловіків за кордон: Шмигаль прокоментував можливість скасування заборони
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97756
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 13:46

А деньги зарабатывать где? В Украине работы нет.
alex7gk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 209
З нами з: 18.11.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 14:08

за коммуналку как платить?-цены выросли в разы -в моём городе работы нет- что делать как жить людям Шмыгаля не волнует
gering
Аватар користувача
 
Повідомлень: 609
З нами з: 16.05.10
Подякував: 6 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Шмигаль: доступну іпотеку треба розширити і на невеликі...
R2 » П'ят 15 кві, 2022 19:25
3 747
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 кві, 2022 06:01
_hunter
Чоловіків призовного віку залучатимуть до відновлення міст
R2 » П'ят 15 кві, 2022 22:00
1 507
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 кві, 2022 22:00
kravzovandr
Шмигаль назвав джерела фінансування для відбудови країни
R2 » Суб 02 кві, 2022 19:49
2 544
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 кві, 2022 20:15
Джон

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ідея Банк (214)
09.05.2022 14:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.