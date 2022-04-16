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Виїзд чоловіків за кордон:
Шмигаль прокоментував...

Виїзд чоловіків за кордон: Шмигаль прокоментував...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 13:46

Виїзд чоловіків за кордон: Шмигаль прокоментував...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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Виїзд чоловіків за кордон: Шмигаль прокоментував можливість скасування заборони
R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 13:46

А деньги зарабатывать где? В Украине работы нет.
alex7gk
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 14:08

за коммуналку как платить?-цены выросли в разы -в моём городе работы нет- что делать как жить людям Шмыгаля не волнует
gering
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 15:48

  gering написав:что делать как жить людям Шмыгаля не волнует

Он тут каким боком?
Тут насправді військові приймають рішення

https://www.rbc.ua/ukr/news/denis-shmyg ... 09624.html
Тут другой вопрос: нафига один из вопросов из длинного интервью в отдельную статью/новость вынесли?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 11:22

Цікава ситуація: співаки їздять Європою з концертами, спортсмени їздять на змагання. А звичайному "Миколі" на заробки чи в інших справах зась. Чи його заробітки менш важливі?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 18:30

От военных этот вопрос не зависит вообще. Не военные решают, кого выпускать из страны.
Очередная попытка набросить лапши электорату в стиле "это все злые бояре".
А мантра о 17% представляется просто откровенной ложью. Ибо пан Шмыгаль не может не знать о том насколько рухнули фискальные сборы.
Опять же, выехало по данным ООН около 15% населения, еще несколько пополнили ряды армии и теробороны. Да при всего семнадцатипроцентной просадке народ жаловался бы не на отсутствие работы, а сам диктовал бы ЗП работодателям.
Короче, лапша все эти цифры.
antey1969
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