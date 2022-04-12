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Україна хоче конфіскувати у
рф та її олігархів 500 млрд...

Україна хоче конфіскувати у рф та її олігархів 500 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 15:45

Україна хоче конфіскувати у рф та її олігархів 500 млрд...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Дивися повний текст
Україна хоче конфіскувати у рф та її олігархів 500 млрд доларів, - Шмигаль
R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 15:46

хоче..? ...весь світ робить а не хоче робити... коли весь світ робить ми тільки хочемо ....(... "хотеть не значит женится"..(
2germ2
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Модератори: Ірина_, Модератор

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