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Корупцію під час воєнного
стану хочуть прирівняти до...

Корупцію під час воєнного стану хочуть прирівняти до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 17:05

Корупцію під час воєнного стану хочуть прирівняти до...

Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №7348, яким пропонується посилити відповідальність за корупційні діяння під час дії воєнного стану.

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Корупцію під час воєнного стану хочуть прирівняти до державної зради
R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 17:05

1. Кто и коим образом будет исполнять этот "Закон"?

2. Кто и как будет принимать решение о правомерности принятых мер к Судьям, Прокурорам, депутантам,... и еже приравненных к ним?

3. Будет ли "улица с фонарями" для каждой гниды или всё решают деньги?(вернее их количество)

4. Кто будет нести ответственность(финансовую) за результат их деятельности, - как факт назначения на Должность?

5. Определены ли "границы" КОРРУПЦИИ -?
Ибо, для получения "копейки" не гнушаются и нынешние на постах организовывать "нарушения со штрафом"? Под эгидой широкой души ДАЇ, и заведомо коррупционного Законодательства.
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Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 17:21

Re: Корупцію під час воєнного стану хочуть прирівняти до...

Kudrjavuy написав:...
5. Определены ли "границы" КОРРУПЦИИ -?
Ибо, для получения "копейки" не гнушаются и нынешние на постах организовывать "нарушения со штрафом"? Под эгидой широкой души ДАЇ, и заведомо коррупционного Законодательства.
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 13:08

тут ще депутати під себе класний законопроєкт хочуть підігнати

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39524
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 18:25

пчелы против меда?)
antey1969
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