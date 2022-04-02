RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У яких країнах можна прожити
на пенсію (дослідження)

У яких країнах можна прожити на пенсію (дослідження)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 20:11

У яких країнах можна прожити на пенсію (дослідження)

Пропонуємо до обговорення:
Аналітики Picodi.com розглянули пенсійні виплати в 44 країнах світу і перевірили, чи вистачає цих грошей на підтримку мінімально комфортного рівня життя.

Дивися повний текст
У яких країнах можна прожити на пенсію (дослідження)
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97761
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 24 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Борги за комуналку у квартирах, у яких ніхто не живе
R2 » П'ят 06 тра, 2022 08:11
2 540
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 тра, 2022 10:02
Investor_K
За скільки можна купити квартиру в Німеччині — ціни...
R2 » П'ят 22 кві, 2022 13:24
1 616
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 кві, 2022 13:25
grig90vic
НБУ розповів, в яких країнах українці вже можуть...
R2 » П'ят 01 кві, 2022 20:50
2 604
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 кві, 2022 20:39
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.