Аналітики Picodi.com розглянули пенсійні виплати в 44 країнах світу і перевірили, чи вистачає цих грошей на підтримку мінімально комфортного рівня життя.
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У яких країнах можна прожити на пенсію (дослідження)
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Додано: Пон 09 тра, 2022 20:11
У яких країнах можна прожити на пенсію (дослідження)
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У яких країнах можна прожити на пенсію (дослідження)
Додано: Пон 09 тра, 2022 23:51
Вы структуру публикуйте, какой процент пенсионеров получает минималку и близкую к ней, а также пойдите купите продукты за те цены, которые вы написали. Опять ложь и вранье на каждом шагу, хоть до, хоть после, да и вовремя войны.
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