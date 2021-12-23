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Як продовжити термін дії
біометричного паспорта у Чехії

Як продовжити термін дії біометричного паспорта у Чехії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 20:53

Як продовжити термін дії біометричного паспорта у Чехії

Пропонуємо до обговорення:
Українці, які через війну спішно виїхали за кордон, часто стикаються в чужій країні з тим, що термін дії їхнього закордонного паспорта спливає.

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Як продовжити термін дії біометричного паспорта у Чехії
R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 20:53

Чехія.дружина з дітьми:
То ми якось прийшли. Співробітник пішов на обід і не повернувся. Я телефону консулу а там тіпа ми не рубим де він. Ну чекайте. Має бути колись. 🤪
zadorozhnyy
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