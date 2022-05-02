Перша криптовалюта здатна виявитися дуже успішною, але може й зазнати краху, тому робити ставку виключно на неї ризиковано.
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Схоже на «бульбашку»: криптомільярдер припустив крах Bitcoin
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Додано: Сер 11 тра, 2022 12:58
Схоже на «бульбашку»: криптомільярдер припустив крах Bitcoin
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Схоже на «бульбашку»: криптомільярдер припустив крах Bitcoin
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