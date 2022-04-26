Кабінет Міністрів України спростив процедуру навчання та отримання посвідчення водія у Сервісних центрах МВС.
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Українцям спростили процедуру отримання посвідчення водія: що змінилося
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Додано: Сер 11 тра, 2022 14:57
Українцям спростили процедуру отримання посвідчення...
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Дивися повний текст
Українцям спростили процедуру отримання посвідчення водія: що змінилося
Додано: Сер 11 тра, 2022 14:57
Офигительно упростили. Учить теорию по Zoom никто и раньше не запрещал (и даже по факту так преподавали). Количество часов в школе вообще не имеет никакого значения потому, что объём, который нужно вызубрить и потом сдавать остался тот же. Ещё отменили внутренний экзамен по теории в автошколе, но он по сути и был на усмотрение школы. Зато (про что журналисты скромно умалчивают):
- "теоретичну підготовку, за результатами якої заклад видаватиме слухачу відповідне свідоцтво, яке буде дійсне протягом одного року". До этого такое свидетельство действовало два года.
- "Допуск до навчання з практичного керування транспортними засобами лише після успішного складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС". Раньше практика обычно начиналась где-то в середине теоретического курса и за 2-2.5 месяца уже получался готов к сдаче обоих экзаменов на права. Теперь будет на все 4 месяца. А гайцы будут тормозить учебные машины и проверять бумажку о сдаче теоретического экзамена (причём, пока даже форма этой бумажки не разработана).
В общем, всё для людей, как обычно.
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