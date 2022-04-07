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Забудовники відкрили продажі
квартир: як змінились ціни

Забудовники відкрили продажі квартир: як змінились ціни
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 16:41

Забудовники відкрили продажі квартир: як змінились ціни

Пропонуємо до обговорення:
В Україні поступово відновлюється ринок новобудов: близько 40% усіх житлових комплексів України відкрили продажі.

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Забудовники відкрили продажі квартир: як змінились ціни
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 16:42

В каких областях больше всего выросли цены:
Хмельницкая — здесь квартиры подорожали в среднем на 12%;

И тут же на карте Кировоградская область +35%. В глазки долбимся?
summacut
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 17:06

Пфф цена даже выросла? Кое-кто игнорирует реалии рынка. Кому сейчас нужна в Киеве хата за оверпрайс в 1.5к$\метр?
oknerbob
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 17:10

Відкрили продажі - це не означає, що люди з грошима побігли купувати. Зізнайтесь чесно, хто до кінця війни готовий купити квартиру в Україні?
fler
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