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Конгрес США ухвалив
законопроект щодо боргів України

Конгрес США ухвалив законопроект щодо боргів України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 15:28

Конгрес США ухвалив законопроект щодо боргів України

Пропонуємо до обговорення:
Палата представників американського Конгресу в середу ухвалила кілька законопроектів, пов'язаних із ситуацією в Україні.

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Конгрес США ухвалив законопроект щодо боргів України
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 15:28

Списание долгов!!! Надо пробивать.
Кстати у нашего министра финансов всё нормально, списывать долги не надо.....
Надо платить,.... платить даже в такой ситуации.
Наверняка работает точно не на украинскую зарплату....

И то - американцы за него начали хоть как-то лобировать помощь нам.
anton_gms
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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