Палата представників американського Конгресу в середу ухвалила кілька законопроектів, пов'язаних із ситуацією в Україні.
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Конгрес США ухвалив законопроект щодо боргів України
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Додано: Чет 12 тра, 2022 15:28
Конгрес США ухвалив законопроект щодо боргів України
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Конгрес США ухвалив законопроект щодо боргів України
Додано: Чет 12 тра, 2022 15:28
Списание долгов!!! Надо пробивать.
Кстати у нашего министра финансов всё нормально, списывать долги не надо.....
Надо платить,.... платить даже в такой ситуации.
Наверняка работает точно не на украинскую зарплату....
И то - американцы за него начали хоть как-то лобировать помощь нам.
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