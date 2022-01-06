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Українським водіям дали поради
на період "паливної кризи"

Українським водіям дали поради на період "паливної кризи"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 08:13

Що значить знов зросте попит? Бензину немає. Громадського транспорту нормального немає. Нових станцій метро немає.
sm0973184499
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Модератори: Ірина_, Модератор

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