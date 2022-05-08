Київська міська державна адміністрація прогнозує, що бензин на заправках у Києві в достатній для водіїв кількості з'явиться до кінця травня.
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Коли у Києві з'явиться бензин: відповідь КМДА
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Додано: Пон 16 тра, 2022 08:02
Коли у Києві з'явиться бензин: відповідь КМДА
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Дивися повний текст
Коли у Києві з'явиться бензин: відповідь КМДА
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