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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 чер, 2023 16:13
BIGor написав: Bolt написав: Shaman написав:
ось приклад, коли людина начебто живе на мінімалку - а насправді?
Брехня. Я навіть мінімалки не маю.(не отримую) 😾
Не правда, Шаман каже що Ви отримуєте х2 від середньої по області - біля 30 000 грн.
З мого оточення з рідного міста
люди в середньому мають на руки 6700 - 10000 грн.
А Шаман каже що вони отримують 26000 грн.
трохи вище Bolt написав, скільки він заробляє, але пасивно (в гарному значенні)
в маленьких містечках з зп біда. й насправді середня каже, що в Києві люди заробляють хоча б 1 куо.
а через таки некоректні висновки вас з аудиту й вигнали
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Додано: Пон 05 чер, 2023 16:14
ЛАД написав:
На 57 долл. в Украине прожить, конечно, можно (в смысле, с голоду не умрёшь), но назвать это иначе, чем бедность, я бы не решился. Скорее, это уже нищета. Не говорю уж о 30 долл. в месяц.
Пару сторінок тому, писали, що $150 бідність, тепер уже $57 (в три рази менше)
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Додано: Пон 05 чер, 2023 16:16
ЛАД написав:
"згідно легенди" то таке.
Интересно ближе к реальности.
Зимой тоже воду греете на окне на солнышке?
И как тёпленькая?
В залежності, де я знаходжуся, на дачі, чи в квартирі грію по різному
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Додано: Пон 05 чер, 2023 16:17
Shaman написав: ЛАД написав:
"згідно легенди" то таке.
Интересно ближе к реальности.
Зимой тоже воду греете на окне на солнышке?
И как тёпленькая?
зимою яйця дзвонять як сталеві
Не повинні. В анкетах , якими хоче заманити когось розділити лімітовані 150 доларів, пише «Горяч».
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Додано: Пон 05 чер, 2023 16:18
Shaman написав: BIGor написав: Bolt написав:
Брехня. Я навіть мінімалки не маю.(не отримую) 😾
Не правда, Шаман каже що Ви отримуєте х2 від середньої по області - біля 30 000 грн.
З мого оточення з рідного міста
люди в середньому мають на руки 6700 - 10000 грн.
А Шаман каже що вони отримують 26000 грн.
трохи вище Bolt написав, скільки він заробляє, але пасивно (в гарному значенні)
в маленьких містечках з зп біда. й насправді середня каже, що в Києві люди заробляють хоча б 1 куо.
а через таки некоректні висновки вас з аудиту й вигнали
В Києві Фейслеса, 1куо - ніачом!
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Додано: Пон 05 чер, 2023 16:21
ЛАД написав:
Абсолютная бедность, на мой взгляд, фикция.
Чому?
Абсолютна бідність(ніщета)- це якщо ти голодуєш/недоїдаєш.
Бідність - це якщо ти економиш на їжі і товарах першої необхідності(наприклад одяг).
Середній клас - це відповідно якщо ти не економиш на їжі і на товарах першої необхідності. Точніше маєш можливість не економити! Багато людей на цьому економлять, хоч є середнім класом. Але економиш на авто/житлі.
Багаті - якщо ти ні на чому не економиш, в тому числі купляєш яке хочеш(умовно) житло/авто.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Пон 05 чер, 2023 16:25, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 05 чер, 2023 16:24
Shaman ти брехло тупе, давай докази що мене типу "вигнали".
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Додано: Пон 05 чер, 2023 16:29
andrijk777 написав: ЛАД написав:
Абсолютная бедность, на мой взгляд, фикция.
Чому?
Абсолютна бідність(ніщета)- це якщо ти голодуєш/недоїдаєш.
Бідність - це якщо ти економиш на їжі і товарах першої необхідності(наприклад одяг).
Середній клас - це відповідно якщо ти не економиш на їжі і на товарах першої необхідності. Точніше маєш можливість не економити! Багато людей на цьому економлять, хоч є середнім класом. Але економиш на авто/житлі.
Багаті - якщо ти ні на чому не економиш, в тому числі купляєш яке хочеш(умовно) житло/авто.
Так можна дійти до того, що СРСР туалетний папір був предмет роскоші, тому тоді всі були бідоськами, а зараз живем не гірше парт номенклатури часів СРСР.
Моя думка, що від $150 на особу (в своєму житлі, не орендному) можна жити "якщо ти не економиш на їжі і на товарах першої необхідності", а що зверху, то або відкладати/інвестувати або витрачати на товари/продукти вищого цінового сегменту (дешеві понти).
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Додано: Пон 05 чер, 2023 16:34
Shaman написав:
в маленьких містечках з зп біда. й насправді середня каже, що в Києві люди заробляють хоча б 1 куо.
Ха-ха, СТО, СЕО, а рахувати ніяк не навчився.
Faceless написав:
В 2022 в січні 14577,33 грн в середньому по Україні (по Києву - більше 21 тис
). Більше даних немає (не оприлюднено).
Рахуй СЕО, 21 тис. мінус 40 % податки і діли хай навіть на офіційний курс 36,6.
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Додано: Пон 05 чер, 2023 16:37
flyman написав:
Так можна дійти до того, що СРСР туалетний папір був предмет роскоші, тому тоді всі були бідоськами, а зараз живем не гірше парт номенклатури часів СРСР.
СРСР це виключення з правил. Не ринкова економіка.
В СРСР можна було отримати квартиру безплатно, але купити туалетний папір не було можливості. Це нонсенс! Тут будь-які правила безсилі.
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