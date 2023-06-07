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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 790791792793
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 01:06

  maza5 написав:
  airmax78 написав:
  maza5 написав:Яка у вас була в березні на 05.03.2022 правова підстава для перетину кордону України під час війскового стану для чоловіків 18-60. Тим паче відрядження..ще на півтора року.. ??

Були підстави. Інакше б не випустили. Тоді ще все дуже жорстко було. Це потім вже всілякі всюдихіди типу Бігора почали мутити.

Ви завжди казали про відрядження.Що вас роботодавець змусив виїхати. Але це не є правовою підставої для перетину кордону, тимпаче на березень 2022
П.С. У вас скоріше подвійне громадянство. І виїхали ви за паспортом не громадянина України.


По секрету скажу, что наличие Гринкард не дает оснований для ВЫЕЗДА из Украины.
Были случаи, когда гринкардхолдеры везли гуманитарку в Украину и там до сих пор.
Граждане СЩА беспрепятственно пересекают границу Украины на Выезд.
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 01:13

  gonchik74 написав:
  airmax78 написав:[
То було до війни. Тепер щоб повернутись до того стану ще зо 20 треба.

Зараз цей шлях займе років 10 замість 50. Тому що тоді на нас всім пох було, а зараз весь цивілізований світ прийме в цьому участь. План Маршалла нервово палитиме у Флая в цоколі.

Пятилетку за три года! Я вже застарий, щоб в це вірити. В середині 90-х один знайомий виграв грінкарту. І наповнений мріями про світле майбутнє України не поїхав. Мовляв у нього тут перспективи ого-го. Бізнес почав. Потім з тяжкою бідою купив ту грінку через років п‘ять.[/quote]

"Купить" гринкарту невозможно.
Можно заплатить мощенникам за якобы выигрыш гринкарты.
Это старая хохма, в это лучше не влазить.
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 02:26

:?
  airmax78 написав:
  gonchik74 написав:
  maza5 написав:Статья за 2019 рік.
Директор Світового банку: 50 років, щоб наздогнати Польщу
https://minfin.com.ua/ua/2019/11/12/39691183/

То було до війни. Тепер щоб повернутись до того стану ще зо 20 треба.

Зараз цей шлях займе років 10 замість 50. Тому що тоді на нас всім пох було, а зараз весь цивілізований світ прийме в цьому участь. План Маршалла нервово палитиме у Флая в цоколі.

Все хорошо, но без упоминания межгалактического шахматного турнира тема не заходит.
Если вас послушать, то мы с каждым разрушенным домом и с каждой взорванной дамбой повышаем шансы на взрывной рост ВВП.
"Заграница нам поможет"(С)
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