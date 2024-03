Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 1998199920002001> Додано: Сер 27 бер, 2024 10:38 На жаль допомогти Вам із купівлею йогурта не можу - щойно закінчили збирання коштів по 250 гривень на Програму утримання дітей (у Вашій версії - то "лічинки" - ну то зрозуміло) родин воїнів ЗСУ - близько 400 дітей перебувають в Анталії.

Зараз зібрали досить швидко 100х250=25 000 гривень.



Починаємо зібрання коштів на ремонт мікроавтобуса польського волонтера - повертався з Херсона - туди віз коробки з гуманітаркою, назад забирали інвалідів - в салоні було всього 9 осіб - в лобову на зустріч на трасі врізалося інше авто.

В мікроавтобусі - один в реанімації. Один зламав ніс. Інші живі. Мікроавтобус будуть перевозити в Польщу на ремонт.

Так що Вам на пляшку йогурта - щоби нарешті щось в жити з"іли - не можу зараз нічого дати.

Не на часі... якось пізніше...

Ну добре, немає часу: виїжджати треба кататися вздовж Середземного моря на ровері. Зараз +18, обіцяють +20, сухо. Катаючись на ровері, згадую, що у пана Флаймана теж є ровер - якби в 2018-2020 роках не попав під вплив людей із важкими психо-фінансовими травмами та вдарених порожнім мішком із-за рогу вулиці ( співробітничав дуже активно ) - то каталися б зараз разОм...

Продовжуємо, панове...

Прикол в тому, що там не одна цитата, а дві - з різних частин тексту - і в жодній фразі НЕМАЄ помилок...просто майстер на приколи...Продовжуємо, панове...

Почніть вчити англійську: пригодиться…

Слів там якраз достатньо: як хлопчик наших українців вчиться в школі. New York.

Додано: Сер 27 бер, 2024 13:57 akurt написав: И все то ви знаєте…

Почніть вчити англійську: пригодиться…

Слів там якраз достатньо: як хлопчик наших українців вчиться в школі. New York.

Бачите: все вивчають в ігровій формі. І 20 учнів в класі…

Почніть вчити англійську: пригодиться…

Слів там якраз достатньо: як хлопчик наших українців вчиться в школі. New York.

Бачите: все вивчають в ігровій формі. І 20 учнів в класі… И все то ви знаєте…Почніть вчити англійську: пригодиться…Слів там якраз достатньо: як хлопчик наших українців вчиться в школі. New York.Бачите: все вивчають в ігровій формі. І 20 учнів в класі…

Очень оригинально.

НО!

Проблема в самом НЙС не в сквоттерах, а в теннантах, которые отказываются платить и выселить их еще сложней чем сквоттеров.

И тут не пройдет, я думаю, схема с подселением, так как у теннантов на руках лиз. Формально, доказать, что кто-то левый живет в апартменте в то время как у теннанта есть формальное право - очень сложно.

По аналогии, впустить туда еще теннантов - заведут дело против лендлорда о мошеннчестве.



И еще, в отличии от Украины, кроме лиза (договора аренды) на руках теннанта, есть еще такое понятие как праймари резиденс, то есть основное место жительства.

Это вообще отдельное юридическое понятие, имеющее колоссальный вес.

Додано: Чет 28 бер, 2024 03:32 drevlyanin написав: :arrow: :arrow:



Очень оригинально.

НО!

Проблема в самом НЙС не в сквоттерах, а в теннантах, которые отказываются платить и выселить их еще сложней чем сквоттеров.

И тут не пройдет, я думаю, схема с подселением, так как у теннантов на руках лиз. Формально, доказать, что кто-то левый живет в апартменте в то время как у теннанта есть формальное право - очень сложно.

По аналогии, впустить туда еще теннантов - заведут дело против лендлорда о мошеннчестве.

И еще, в отличии от Украины, кроме лиза (договора аренды) на руках теннанта, есть еще такое понятие как праймари резиденс, то есть основное место жительства.

Это вообще отдельное юридическое понятие, имеющее колоссальный вес.

С этим связано буквально все - начиная от просто доставки корреспонденции и заканчивая школами для детей, налоги, права, врачей и тд. И лишить человека этого самого праймари резиденс очень непросто, особенно, если у него дети.

Повідомлень: 16383 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8275 раз. Подякували: 5144 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 бер, 2024 09:57 хоч діти поживуть як люди rjkz написав: drevlyanin написав: :arrow: :arrow:



Очень оригинально.

НО!

Проблема в самом НЙС не в сквоттерах, а в теннантах, которые отказываются платить и выселить их еще сложней чем сквоттеров.

И тут не пройдет, я думаю, схема с подселением, так как у теннантов на руках лиз. Формально, доказать, что кто-то левый живет в апартменте в то время как у теннанта есть формальное право - очень сложно.

По аналогии, впустить туда еще теннантов - заведут дело против лендлорда о мошеннчестве.



И еще, в отличии от Украины, кроме лиза (договора аренды) на руках теннанта, есть еще такое понятие как праймари резиденс, то есть основное место жительства.

Это вообще отдельное юридическое понятие, имеющее колоссальный вес.

С этим связано буквально все - начиная от просто доставки корреспонденции и заканчивая школами для детей, налоги, права, врачей и тд. И лишить человека этого самого праймари резиденс очень непросто, особенно, если у него дети. Очень оригинально.НО!Проблема в самом НЙС не в сквоттерах, а в теннантах, которые отказываются платить и выселить их еще сложней чем сквоттеров.И тут не пройдет, я думаю, схема с подселением, так как у теннантов на руках лиз. Формально, доказать, что кто-то левый живет в апартменте в то время как у теннанта есть формальное право - очень сложно.По аналогии, впустить туда еще теннантов - заведут дело против лендлорда о мошеннчестве.И еще, в отличии от Украины, кроме лиза (договора аренды) на руках теннанта, есть еще такое понятие как праймари резиденс, то есть основное место жительства.Это вообще отдельное юридическое понятие, имеющее колоссальный вес.С этим связано буквально все - начиная от просто доставки корреспонденции и заканчивая школами для детей, налоги, права, врачей и тд. И лишить человека этого самого праймари резиденс очень непросто, особенно, если у него дети.

США, особливо демштати привабливі шаровою шарою нахаляву та для любителів відчувати смак пізнього совка.



З іншого боку, якщо ти WASP чоловічої статі і відносишся до середнього класу, то ти, скоріше за все, і маєш оплати податками це свято життя.



Поряд з цим, бути середнім класом і не сильно рвати опу можна і на батьківщині.



Додано: Чет 28 бер, 2024 10:02 хоч діти поживуть як люди

США, особливо демштати привабливі шаровою шарою нахаляву та для любителів відчувати смак пізнього совка.

З іншого боку, якщо ти WASP чоловічої статі і відносишся до середнього класу, то ти, скоріше за все, і маєш оплати податками це свято життя.

Поряд з цим, бути середнім класом і не сильно рвати опу можна і на батьківщині.

Але треба емігрувати таки в США, бо "хоч діти поживуть як люди".

НО! Очень оригинально.НО!

Тут же саме оригінальне, пане rjkz, які проблеми людей хвилюють: виселення людей з будинків на іншому кінці Земної кулі.

Щасливі люди.

News from Canada+Ukraine+Turkey



Сьогодні спілкувався відразу з двома знайомими.

Спілкування на "гарячу тему дня": Завершення дії Програми CUAET.



Реально на дні, що залишилися до опівночі з 31 березня до 01 квітня авіаквитків в Канаду вже майже не знайти ні по якій ціні: все розкупили летять та летять... Не менш цікаво, що - починаючі з травня - авіаквитки такі дешеві, що буде гріх не полетіти просто так... подивитися на чудові озера або на чудові водоспади... Випити канадського пива або відвідати фірмову мережу Tim Hortons (100 000 співробітників та прибуток в 700 мільярдів доларів...)

Але зараз питання гаряче (нижче цитати по пам"яті. В розмові приймає участь людина, яка реально зараз в Канаді + людина, яка реально зараз в Туреччині, та людина, яка зараз умовно в Україні):

- Без образи і претензій до Канади, ніхто нам нічого не винен, а тим часом ми залишаємося зневіреними і шукаємо нові варіанти...

- Якщо хтось опинився в такій самій ситуації, пропоную об'єднатися і мозковий штурм вибору нової країни.

- Дивлюся зараз США і працюю над спонсором. Хтось вважав США альтернативою Канаді?

- Нове складне завдання обрати держави для життя.

- А є якісь перспективи отримати постійні документи в США? На рахунок який штат вибрати це так як питати яку машину купувати. Чорну чи срібну)) тут все дуже індивідуально і залежить від конкретної людини (професія, знання мови, бажання навчатися, права і тп)

- Перспективи отримати постійні документи поки що туманні. Подаватися на TPS, а далі спостерігати за розвитком подій, але не думаю, що після закінчення війни уряд попросить на вихід 270 тис осіб.



P.S. Щойно був дзвінок з Анкари, наша людина вчора 27 березня здала паспорт на вклейку візи у візовий центр, при ньому завантажували документи в авто можливо з наміром (мабуть) відвезти в Посольство Канади в Туреччині - сьогодні піде на особистий прийом. Сподівається, що віддадуть паспорт з візою та сподівається встигнути відлетіти з жінкою. Двох дітей - ще немає узгодження на візу - тимчасово залишать в Туреччині на матір.

Ну на знаю... Посольство Канади йде назустріч, якщо показати авіаквитки...

Чи вдасться йому їх купити... Я сьогодні шукав, единий нормальний варіант щоби встигнути забезпечує Turkish Airlines - виліт 30 березня, квитки в один бік 1100 доларів...

Вилітати 31 березня - то вже пізно... До опівночі не встигнуть... akurt

Додано: Чет 28 бер, 2024 10:09 Еміграція, заробітчанство

News from Canada+Ukraine+Turkey

Сьогодні спілкувався відразу з двома знайомими.

Спілкування на "гарячу тему дня": Завершення дії Програми CUAET.

Реально на дні, що залишилися до опівночі з 31 березня до 01 квітня авіаквитків в Канаду вже майже не знайти ні по якій ціні: все розкупили летять та летять... Не менш цікаво, що - починаючі з травня - авіаквитки такі дешеві, що буде гріх не полетіти просто так... подивитися на чудові озера або на чудові водоспади... Випити канадського пива або відвідати фірмову мережу Tim Hortons (100 000 співробітників та прибуток в 700 мільярдів доларів...)

Але зараз питання гаряче (нижче цитати по пам"яті. В розмові приймає участь людина, яка реально зараз в Канаді + людина, яка реально зараз в Туреччині, та людина, яка зараз умовно в Україні):

- Без образи і претензій до Канади, ніхто нам нічого не винен, а тим часом ми залишаємося зневіреними і шукаємо нові варіанти...

- Якщо хтось опинився в такій самій ситуації, пропоную об'єднатися і мозковий штурм вибору нової країни.

- Дивлюся зараз США і працюю над спонсором. Хтось вважав США альтернативою Канаді?

- Нове складне завдання обрати держави для життя.

- А є якісь перспективи отримати постійні документи в США? На рахунок який штат вибрати це так як питати яку машину купувати. Чорну чи срібну)) тут все дуже індивідуально і залежить від конкретної людини (професія, знання мови, бажання навчатися, права і тп)

- Перспективи отримати постійні документи поки що туманні. Подаватися на TPS, а далі спостерігати за розвитком подій, але не думаю, що після закінчення війни уряд попросить на вихід 270 тис осіб.

P.S. Щойно був дзвінок з Анкари, наша людина вчора 27 березня здала паспорт на вклейку візи у візовий центр, при ньому завантажували документи в авто можливо з наміром (мабуть) відвезти в Посольство Канади в Туреччині - сьогодні піде на особистий прийом. Сподівається, що віддадуть паспорт з візою та сподівається встигнути відлетіти з жінкою. Двох дітей - ще немає узгодження на візу - тимчасово залишать в Туреччині на матір.

Ну на знаю... Посольство Канади йде назустріч, якщо показати авіаквитки...

Чи вдасться йому їх купити... Я сьогодні шукав, единий нормальний варіант щоби встигнути забезпечує Turkish Airlines - виліт 30 березня, квитки в один бік 1100 доларів...

Вилітати 31 березня - то вже пізно... До опівночі не встигнуть...

