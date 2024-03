Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 1999200020012002 Додано: Чет 28 бер, 2024 16:52 Пане BIGor - дякую за посилання подивлюся - я відоски від пана Андрія завжди дивився - а це вже місяць не бачив.

Зараз подивлюся.

Цікава людина: живуть в самому дорогому місті Канади - Ванкувер. Змінив здається вже 3 роботи та три квартири. Наводив весь час свої витрати та прибутки.

Дякую, що нагадали подивлюся, що він говорить. akurt

Ну а бомба вже на 04:40: НОВЕНЬКИЙ АЙФОН 15.

В МЕНЕ І ТО 13 Pro...



Ось вам і "кредитне рабство" - не знаю, де Ви взяли той цікавий термін...



Цікаве говорить на 05:40:

Ванкувер - місто для багатих.

Ну і це зрозуміло: ну не всім же жити в Монако, Києві, або в Ніцці - де живуть виключно українці та їх родини. Ну ще Куршавель.

Комусь - як другий ґатунок - Ванкувер...

Цікаві роздуми про зарплатню на 06:40.

Саме цікаве на 07:00 - квартира у Ванкувері 700 000 доларів канадських.

Ну то для Києва - звичайна ціна нічого особливого. На днях "Українська правда" писала що безробітні та пенсіонери в Києві купують і по 2-4-6 квартир в найпрестижніших ЖК Києва...

А там да: 700 000 - то нормальна ціна. Ванкувер місто дороге...

Дивуватися може тільки той, хто не був близенько - через кордон там ледве не 200 км - в Seattle або в Portland, або San Francisco - за таку ціну ви зможете купити щось житлове виключно десь в селі - скажімо в Roseville (Калiфорнія).

https://maps.app.goo.gl/brvsL7R4efTQQ5zFA

Там щось дешевше - припустимо за 550 000 USD or 715 000 CAD - візьмете.

Маленьке. Сільське.



Шикарно та досить зрозуміло на 08:50: це стандартні роздуми "робітничого класу" або "пролетаріату" про те, що краще:

Бути багатим, але здоровим, чи бідним але хворим...

І далі:

А чому це багаті є багатими? А бідні - бідними...



Моя мама-полтавчанка так говорила:

Ну а кого Ви маєте на увазі в "кредитному рабстві": он в тому відео на 3-ій хвиліин говорить Андрій, що то НЕПРАВДА що у Ванкувер треба приїхати з 50 000 доларів. Можна приїхати і із 100 доларами. Він приїхав з Польщі з мінімальним мінімумом.

Випити канадського пива або відвідати фірмову мережу Tim Hortons (100 000 співробітників та...)



Чистий прибуток US$ 997 мільйонів (2021)

Випити канадського пива або відвідати фірмову мережу Tim Hortons (100 000 співробітників та...)



Чистий прибуток US$ 997 мільйонів (2021)

https://uk.wikipedia.org/wiki/Tim_Hortons Чистий прибуток US$ 997 мільйонів (2021)

Повідомлень: 1313 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 200 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 бер, 2024 19:45 Дюрі-бачі написав: BIGor Ну от, ще один не хоче жити в кредитному рабстві. Це питання менталітету. Наш краще підходить до життя в кризові часи, американський - в спокійні. Ну от, ще один не хоче жити в кредитному рабстві. Це питання менталітету. Наш краще підходить до життя в кризові часи, американський - в спокійні.

Ну а бомба вже на 04:40: НОВЕНЬКИЙ АЙФОН 15. Він приїхав з Польщі зНу а бомба вже на 04:40:

Кого зараз здивуєш новим iPhone? Хіба що якусь сільську дівчину. Останнім часом таке враження що його ЦА покупців це ніщеброди...

