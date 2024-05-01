Було добре, якби це зробив пан Акурт.
Замість розповсюдження пліток про своїх знайомих.
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Додано: Сер 01 тра, 2024 14:15
Додано: Сер 01 тра, 2024 14:24
Як бачите, пане The_Rebel під ногами у Вас та мене плутається дещо, що прилипло до минулорічного листя та підошви взуття та заважає обговорити дійсно важливе питання.
Я переговорю з нашим козаком - реально незручно було задавати багато питань в тій складній ситуації.
Ось фото новенького авто, яке було розбито в перший же день. На "покатушках" з дівчиною...
А ось минулий понеділок. Оприлюднюється без згоди хлопця біля авто тому я дещо видалив.
Там є цікавий момент: він сказав, що передоплата за авто могла бути до 5000 доларів, але він вніс тільки 1 000 - і це спрацювало на його користь.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 01 тра, 2024 14:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 01 тра, 2024 14:30
Re: Еміграція, заробітчанство
Навіть подушка спрацювала на мазді. По всім канонам скоро вона має відправитись у подорож за океан.
П.с. Я думаю, коефіцієнт по страхуванню у нашого українця має буде драконівським. Принаймні, такі показники як вік до 25 років, стаж до 3х років, а зараз ще й наявність аварій - у Англії збільшили б страхові платежі в рази
Додано: Сер 01 тра, 2024 14:36
Може бути. Страхові компанії на це дуже різко реагують.
В минулому році був такий показовий випадок:
- наша людина - не перший рік за кермом - відʼїхав від свого будинка в США та буквально через 500 м проїхав повз школи - а там було обмеження швидкості в 25 миль на годину. Ну проїхав і проїхав - вже ще через 300 м його - прямо як в кіно - зупинив поліцянт, авто якого стояло на наступному перехресті та контролював наявність телепенів.
- поліціянт виписав Протокол та вручив повідомленні бути присутнім в суді (!).
- в суді наш телепень розказував, що живе тут вже 10 років - про школу знає - але "сонце било в очі і він випадково проїхав так, як проїхав". Суддя прийняв це до уваги і виписав якийсь там несуттєвий штрафі - здається чи 300 чи 600 доларів.
- саме цікаве буде зараз.
- наступний щомісячний платіж його страхова компанія виставила не на 105 доларів, а відразу на 290...
Тобто його визнали "нанадійним водієм"...
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