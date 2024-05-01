RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2100210121022103
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 14:15

  The_Rebel написав:akurt
Питання: хто оплатив матеріальну та моральну шкоду іншому потерпілому? Бо я так зрозумів виплата була по нашому аналогу КАСКО, а 3тя особа - це аналог нашого ОСАГО

Було добре, якби це зробив пан Акурт. :cry: :wink:
Замість розповсюдження пліток про своїх знайомих.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23861
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1674 раз.
Подякували: 2542 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 14:24

  The_Rebel написав:akurt
Питання: хто оплатив матеріальну та моральну шкоду іншому потерпілому? Бо я так зрозумів виплата була по нашому аналогу КАСКО, а 3тя особа - це аналог нашого ОСАГО

Як бачите, пане The_Rebel під ногами у Вас та мене плутається дещо, що прилипло до минулорічного листя та підошви взуття та заважає обговорити дійсно важливе питання.
Я переговорю з нашим козаком - реально незручно було задавати багато питань в тій складній ситуації.
Ось фото новенького авто, яке було розбито в перший же день. На "покатушках" з дівчиною...
Зображення
А ось минулий понеділок. Оприлюднюється без згоди хлопця біля авто тому я дещо видалив.
Зображення
Там є цікавий момент: він сказав, що передоплата за авто могла бути до 5000 доларів, але він вніс тільки 1 000 - і це спрацювало на його користь.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 01 тра, 2024 14:30, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9643
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3578 раз.
Подякували: 1263 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 14:30

Re: Еміграція, заробітчанство

Навіть подушка спрацювала на мазді. По всім канонам скоро вона має відправитись у подорож за океан.
П.с. Я думаю, коефіцієнт по страхуванню у нашого українця має буде драконівським. Принаймні, такі показники як вік до 25 років, стаж до 3х років, а зараз ще й наявність аварій - у Англії збільшили б страхові платежі в рази
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 236
З нами з: 01.06.19
Подякував: 15 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 14:36

  The_Rebel написав:Навіть подушка спрацювала на мазді. По всім канонам скоро вона має відправитись у подорож за океан.
П.с. Я думаю, коефіцієнт по страхуванню у нашого українця має буде драконівським. Принаймні, такі показники як вік до 25 років, стаж до 3х років, а зараз ще й наявність аварій - у Англії збільшили б страхові платежі в рази

Може бути. Страхові компанії на це дуже різко реагують.
В минулому році був такий показовий випадок:
- наша людина - не перший рік за кермом - відʼїхав від свого будинка в США та буквально через 500 м проїхав повз школи - а там було обмеження швидкості в 25 миль на годину. Ну проїхав і проїхав - вже ще через 300 м його - прямо як в кіно - зупинив поліцянт, авто якого стояло на наступному перехресті та контролював наявність телепенів.
- поліціянт виписав Протокол та вручив повідомленні бути присутнім в суді (!).
- в суді наш телепень розказував, що живе тут вже 10 років - про школу знає - але "сонце било в очі і він випадково проїхав так, як проїхав". Суддя прийняв це до уваги і виписав якийсь там несуттєвий штрафі - здається чи 300 чи 600 доларів.
- саме цікаве буде зараз.
- наступний щомісячний платіж його страхова компанія виставила не на 105 доларів, а відразу на 290...
Тобто його визнали "нанадійним водієм"...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9643
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3578 раз.
Подякували: 1263 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 2100210121022103
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5339)
01.05.2024 14:28
Ринок ОВДП (6107)
01.05.2024 14:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.