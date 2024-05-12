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#<1 ... 2110211121122113 Додано: Нед 12 тра, 2024 19:49 akurt написав: в это трудно поверить - когда не было интернета: путем снимания оттиска с выпуклых букв на карточке. в это трудно поверить - когда не было интернета: путем снимания оттиска с выпуклых букв на карточке. Совсем не трудно поверить, "у нас" тоже было на заре, хотя быстро вытеснилось электронными средствами. У меня даже и аппарат такой был. Но двухэтапное списание с карты именно с тех времён и тянется.



В каждом магазине была специальная машинка, которая снимала оттиск с кредитной карты, и этому оттиску верили и принимали.

Например, из серии непонятного для наших людей: Всё описанное либо имеет вполне техническую причину, например было введено после какого-либо инцидента, либо играет на повышение доходов банка, либо связано с какой-то особенностью бухучета, под который проще обязать клиентов, чем переделать "как правильно". В принципе, ничего страшного, если только это не используется во вред. Совсем не трудно поверить, "у нас" тоже было на заре, хотя быстро вытеснилось электронными средствами. У меня даже и аппарат такой был. Но двухэтапное списание с карты именно с тех времён и тянется.В каждом магазине была специальная машинка, которая снимала оттиск с кредитной карты, и этому оттиску верили и принимали.Всё описанное либо имеет вполне техническую причину, например было введено после какого-либо инцидента, либо играет на повышение доходов банка, либо связано с какой-то особенностью бухучета, под который проще обязать клиентов, чем переделать "как правильно". В принципе, ничего страшного, если только это не используется во вред. M-Audio Повідомлень: 2931 З нами з: 23.03.11 Подякував: 570 раз. Подякували: 402 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 тра, 2024 19:59 В перечне нет слова «традиция».

Даже в кино можно иногда видеть, как человек берет и просто так выписывает чек.

Мне тоже выдали в Bank of America чековую книжку, никогда не пользовался, даже плохо помню, где лежит.

Но выдали как пакет документов: Договор, распечатка тарифов банка, конверт с кредитной картой. akurt

Повідомлень: 9666 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3590 раз. Подякували: 1268 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2110211121122113 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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