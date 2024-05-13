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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 10:25

  rjkz написав:
  UA написав:У меня знакомый с женой и тремя детьми (потому и выпустили) выехал в Дойчланд
Получается у него шаровый доход около 1600 евро.
В Киеве, работая на двоих с женой они имели около 1000 евро.
Вопрос, что можно арендовать в Дойчланде на разницу в 600 евро?


в Германии по мимо 1600 евро ему оплачивают квартиру и коммуналку, помоему он только за свет платит, плюс к этому бесплатные курсы немецкого и еще всякие плющки типа тафеля в котором практически бесплатная еда. Так, что в Германии 90% живут так, как не жили на родине.
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