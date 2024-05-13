|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 тра, 2024 10:25
rjkz написав: UA написав:
У меня знакомый с женой и тремя детьми (потому и выпустили) выехал в Дойчланд
Получается у него шаровый доход около 1600 евро.
В Киеве, работая на двоих с женой они имели около 1000 евро.
Вопрос, что можно арендовать в Дойчланде на разницу в 600 евро?
в Германии по мимо 1600 евро ему оплачивают квартиру и коммуналку, помоему он только за свет платит, плюс к этому бесплатные курсы немецкого и еще всякие плющки типа тафеля в котором практически бесплатная еда. Так, что в Германии 90% живут так, как не жили на родине.
-
utestcom2
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 10.03.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор