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#<1 ... 2132213321342135 Додано: Сер 22 тра, 2024 21:17 Re: Еміграція, заробітчанство ІТ компанії часто набирали філологинь для спілкування з клієнтами... Дюрі-бачі

Повідомлень: 3133 З нами з: 29.07.22 Подякував: 558 раз. Подякували: 397 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 тра, 2024 21:18 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: Faceless написав: Bolt написав: [quote="5728607:Дюрі-бачі"]

Цілком з цим згоден. В Україні звісно не найкраща освіта, але і далеко не найгірша із конкретних кейсів: колега закінчив школу в Ужгороді, бакалаврат - в Києві, магістратуру - в Франції, там же захистив PhD.

Ще одна студентка закінчила Бакавлаврат в Ужгороді, магістратуру подівійну з Італією, забрали в аспірантуру до США...

Донька, через рік нім філологію в ЛНУ закінчуючи, хоче на магістратуру до Австрії, бо в ЛНУ магістратура дно. Донька, через рік нім філологію в ЛНУ закінчуючи, хоче на магістратуру до Австрії, бо в ЛНУ магістратура дно. Та з філологією однаково безперспективно буде хоч де Та з філологією однаково безперспективно буде хоч де

це якийсь пафос від технаря я хоч теж ближче до технарей, але розумію - що німецька філологія - це викладач німецької в тій же Німеччині - дуже непогана професія. та й викладачам німецької у нас гадаю зараз є чим зайнятися.



ба більше, років 10-15 тому багато спеціалістів, яких я знав, що займалися чи оформленням документів на експорт, LC та таке інше (мається на увазі експорт судами) - всі мали освіту англійська філологія. бо перше на цих посадах - це володіння англійською мовою.



тому не слухайте - німецька філологія в німецькомовній країні - непоганий старт. треба буде, ще щось додатково опанує [/quote]Найближчим часом умовний жопаті (або інші LLM моделі AI) замінять левову частку роботи цих спеціалістів. І чим буде займатися не топ 20% найкращих з них потім / не ясно це якийсь пафос від технаряя хоч теж ближче до технарей, але розумію - що німецька філологія - це викладач німецької в тій же Німеччині - дуже непогана професія. та й викладачам німецької у нас гадаю зараз є чим зайнятися.ба більше, років 10-15 тому багато спеціалістів, яких я знав, що займалися чи оформленням документів на експорт, LC та таке інше (мається на увазі експорт судами) - всі мали освіту англійська філологія. бо перше на цих посадах - це володіння англійською мовою.тому не слухайте - німецька філологія в німецькомовній країні - непоганий старт. треба буде, ще щось додатково опанує[/quote]Найближчим часом умовний жопаті (або інші LLM моделі AI) замінять левову частку роботи цих спеціалістів. І чим буде займатися не топ 20% найкращих з них потім / не ясно Faceless

Модератор Повідомлень: 34877 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1445 раз. Подякували: 7981 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 тра, 2024 21:23 Bolt написав: Яка геніальна дитина, сильно підозрюю, щоб заробляти 6 кілозлотих в Польщі треба на цілу ставочку працювати. Тож яким, чином йому вдається суміщати навчання з роботою?Виходячи з того, що навчання в політесі (на технічних спеціальнистях) не є таким простим. В мене, свого часу, було в день по 4 пари. Тобто з 8.30 до 16.10.Еоли там, ще працювати, крім доривчастих підробітків я ХЗ. Яка геніальна дитина, сильно підозрюю, щоб заробляти 6 кілозлотих в Польщі треба на цілу ставочку працювати. Тож яким, чином йому вдається суміщати навчання з роботою?Виходячи з того, що навчання в політесі (на технічних спеціальнистях) не є таким простим. В мене, свого часу, було в день по 4 пари. Тобто з 8.30 до 16.10.Еоли там, ще працювати, крім доривчастих підробітків я ХЗ.

Панe Bolt, не маю часу все читати і відповідати, бо в ці дні мандрую Францією, але приємно, що ви мій фактичний допис прочитали та почали аналізувати.

Ото ж думайте.

Але усі факти реальні. Всі цифри точні.

А думати вам. Не помиляйтеся. Панe Bolt, не маю часу все читати і відповідати, бо в ці дні мандрую Францією, але приємно, що ви мій фактичний допис прочитали та почали аналізувати.Ото ж думайте.Але усі факти реальні. Всі цифри точні.А думати вам. Не помиляйтеся. akurt

Повідомлень: 9687 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3603 раз. Подякували: 1271 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 тра, 2024 22:27 akurt написав: Bolt написав: Яка геніальна дитина, сильно підозрюю, щоб заробляти 6 кілозлотих в Польщі треба на цілу ставочку працювати. Тож яким, чином йому вдається суміщати навчання з роботою?Виходячи з того, що навчання в політесі (на технічних спеціальнистях) не є таким простим. В мене, свого часу, було в день по 4 пари. Тобто з 8.30 до 16.10.Еоли там, ще працювати, крім доривчастих підробітків я ХЗ. Яка геніальна дитина, сильно підозрюю, щоб заробляти 6 кілозлотих в Польщі треба на цілу ставочку працювати. Тож яким, чином йому вдається суміщати навчання з роботою?Виходячи з того, що навчання в політесі (на технічних спеціальнистях) не є таким простим. В мене, свого часу, було в день по 4 пари. Тобто з 8.30 до 16.10.Еоли там, ще працювати, крім доривчастих підробітків я ХЗ.

Панe Bolt, не маю часу все читати і відповідати, бо в ці дні мандрую Францією, але приємно, що ви мій фактичний допис прочитали та почали аналізувати.

Ото ж думайте.

Але усі факти реальні. Всі цифри точні.

А думати вам. Не помиляйтеся. Панe Bolt, не маю часу все читати і відповідати, бо в ці дні мандрую Францією, але приємно, що ви мій фактичний допис прочитали та почали аналізувати.Ото ж думайте.Але усі факти реальні. Всі цифри точні.А думати вам. Не помиляйтеся.

Щоб думати потрібні гроші. Проблема в тому, що їх може не вистачити на другу спробу якщо перша буде хибна... Щоб думати потрібні гроші. Проблема в тому, що їх може не вистачити на другу спробу якщо перша буде хибна... Bolt Повідомлень: 2931 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 214 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2132213321342135 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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