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І з таким підходом це перша економіка світу? А що б тоді було, якщо б працювали на результат?
На результат пашуть емігранти, місцеві на расслабоні.
емігранти, це одна з причин.
по друге це думка людини яка не бачить різниці розумової праці. чомусь коля вважає, що бажання фізика працювати фізиком, а не мувером, а економіста працювати економістом, а не сантехніком - це якась корона. це про ефективність, на яку до речу США дуже заточені. бо оця спеціалізація вона завжди підвищує загальну ефективність.
я гадаю я міг би працювати й сантехніком, але не дуже якісно, й краще я буду робити речі, які не зробить жоден сантехнік чи електрик.
й ще схоже коля не стикався, як працюють деякі реальні білі комірці в США, а не в російському ОСББ. а саме - 10-12-14 годин на день. 70годинна робоча неділя - є й таке. кажуть, запровадили це хлопці з McKinsey. тут є люди з досвідом роботи в Біг4 - нехай вони скажуть. я наочно бачив, як працюють аудитори. але там не лише роботи. ті ж аудитори стимулюють навчання під час роботи. тому найбільш розумні дійдя до менеджера отримують ACCA, дехто навіть за 3 роки. а це нелегко, навіть просто отримати. ті хто в темі, зрозуміють.
моя особиста думка - коли людина хоче саме ЗАРОБИТИ гроші хоч у нас, хоч за кордоном, то це не про 8годинний робочий день. гадаю, навіть Bolt працював не по 8 годин, просто він робить це на себе
rjkz написав:Это не для США. Тут важен процесс, а не результат. Особенно в крупных и очень крупных компаниях. А платят за время. Вот тебе за время платят? Будь добр изображать что работаешь. А результат никому нафиг не нужен.
Знаю близко ситуацию в одной крупной компании с американскими корнями. Краковский персонал обязали минимум 3 дня в неделю работать из офиса после того, как выяснилось, что народ в США, работая из дома, ничего не успевает за стандартные 8 часов. А проводить на работе больше времени (даже если ты пол дня чаи гонял и фейсбучек листал) не принято. Ровно в 16-00 все по звонку выключаются (как в фильме "Служебный роман"). Зато в рабочее время сидят не поднимая головы и не дай Бог отойти дольше, чем на 5 минут, и значок в Тимсе станет жёлтым. Просто как роботы. Вчера общался с несколькими из их конторы. Когда сказал, что сплю до 10 и в офис езжу только когда там пицца/пиво и т.п. - увидел неподдельную грусть в глазах
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Нед 16 чер, 2024 12:14, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі написав:І з таким підходом це перша економіка світу? А що б тоді було, якщо б працювали на результат?
На результат пашуть емігранти, місцеві на расслабоні.
емігранти, це одна з причин.
по друге це думка людини яка не бачить різниці розумової праці. чомусь коля вважає, що бажання фізика працювати фізиком, а не мувером, а економіста працювати економістом, а не сантехніком - це якась корона. це про ефективність, на яку до речу США дуже заточені. бо оця спеціалізація вона завжди підвищує загальну ефективність.
я гадаю я міг би працювати й сантехніком, але не дуже якісно, й краще я буду робити речі, які не зробить жоден сантехнік чи електрик.
й ще схоже коля не стикався, як працюють деякі реальні білі комірці в США, а не в російському ОСББ. а саме - 10-12-14 годин на день. 70годинна робоча неділя - є й таке. кажуть, запровадили це хлопці з McKinsey. тут є люди з досвідом роботи в Біг4 - нехай вони скажуть. я наочно бачив, як працюють аудитори. але там не лише роботи. ті ж аудитори стимулюють навчання під час роботи. тому найбільш розумні дійдя до менеджера отримують ACCA, дехто навіть за 3 роки. а це нелегко, навіть просто отримати. ті хто в темі, зрозуміють.
моя особиста думка - коли людина хоче саме ЗАРОБИТИ гроші хоч у нас, хоч за кордоном, то це не про 8годинний робочий день. гадаю, навіть Bolt працював не по 8 годин, просто він робить це на себе
Єдиний більш-менш тривалий час(2 місяці) я працював по 10 годин в день , то коли, ще будучи студентом їздив до Польщі на заробітки. Але тоді мені було 19 і це досить легко переносилось. Що цікаво, що поляк на якого я працював, там с годинником засікав скільки я працюю. А пізніше, інший поляк з яким мій господар вже до Німеччини їздив на заробітки, розповідав, як той там на расслабоні робив.
Безумовно, rjkz вставив класні провокативні фрази: «Тут важен процесс, а не результат. Особенно в крупных и очень крупных компаниях. А платят за время. Вот тебе за время платят? Будь добр изображать что работаешь. А результат никому нафиг не нуже» І всі почали обговорювати як сама ефективна економіка світу з самим передовими відкриттями та технологічними/науковими досягненнями тримається на ледарях та неробах. Якщо б цю дискусію прочитав пан Трамп, який зібрався забрати у України те, що Конгрес виділив, аплодував б стоячі. Так і сказав би: «Український президент за один візит забирає у ледарів та нероб 60 000 000 000 доларів. То навіщо їх віддааати?» Пане rjkz! Ви так не жартуйте більше.
Компенсація Щодо заробітної плати, Tesla відома своїми відносно невеликими зарплатами, у порівнянні з FAANG/MAANG. «Виделка» на мою позицію була $100-150К разом з акціями, чому я звичайно також вдячна.
Що ще було кумедним, начитавшись про торгівлю в офері, я намагалася торгуватися. І вийшло так, що мені запропонували підсумковий офер на суму меншу, ніж попередньо домовлялися, так що сторгувалася я собі в мінус. Рекрутер у день дзвінка повідомив попередні цифри, а потім, після отримання фідбеку від усіх, — підсумкова сума була знижена на $10К
akurt написав:То були цікаві часи навчання людей вмінню рахувати гроші. Цікаві були часи і багато людей попали на гроші. В кредит накупили квартир та дорогих авто (брали по дві). То була спланована шикарна акція «Хто краще одурить українця?» Щодня з усіх каналів радіо та телебачення розказували, якою міцною є валюта Украіни і ось курс вже не 4,50 за $, а 3,50 за $. І навіть - авторитетно розказували горе-фазівці - буде 3,00 гривні за долар. Кредити видавали валютні. Хто розумний - а таких була меншість - брали гривневі. В першу чергу попали в халепу два приятеля, які купили в кредит Хюндай Туксон. Він тоді вартував 25000$. Перший внесок - 3000$, кредит на 5…7 років. Мишоловка спрацювала здається через рік. Якщо раніше виплата за кредитом була посильною: із зарплатні в гривнях треба було купити долпари та віддавати долари. Це було не більше 1/3 зарплатні. Цілком нормально. Але потім почався повний абсурд, коли при іншому курсі долара приходилося віддавати всю зарплатню. Поки мої приятелі виплатили, то той Туксон став їм вдвічі дорожче (!). Вони той Туксон так неравиділи, що при першій можливості його позбулися. За 12 000 $. Збитки були шалені: заплатити майже 50 000, щоби віддати за 12 000$… жах…
Потім пішов етап купівлі «за дурняк» квартир. Приятель розкрив рукавичку та взяв в кредит два авта та дві квартири. Працював ФОПом та думав, що гроші будуть падати з неба, а за ті гроші буде купувати дешеві долари. Це все закінчилося дуже сумно: ховався від колекторів приблизно 15 (!) років. Але нарешті його виловили, квартири забрали автівки забрали та ще й якісь гроші забрали. Зараз мешкає в селі в Шевченковій хаті та розводить курей. Розвели декого конкретно. Ну так… Ну так… Але ж то інший бік Земноі кулі…
У меня и без кредитов с Ниссаном с Тополей с Сингла примерно так тоже произошло Только без качелей с курсом ибо брал его в начале зимы 2009го при 8.45 вроде и продал "под ремонт" при 8,19 летом 2013 И кредит тянул, и страховки, просто зимой надо ездить на зимней резине и не вызывать на место дтп с осинкой засохшей бывших "коллег"(а я и не вызывал, без сознания был) А с Тундряшом всё было веселее, потому что гривневый кредит приятней платить при 25+++, чем при 8,5 даже, взял полляма(62к$) - лям триста отдал где то ну и сто тысяч страховок наверно за семь лет, вот только ситуёвина с резиной опять повторилась... По поводу той ситуации с вашим знакомым - авто надо было сдавать под такси(300-40уе в мес примерно для 10ти летнего Аккорда там или Сонаты, Камри и ЕS350 дороже) или в разбор с фиктивным угоном, но это уже для господ с яйцами и природной наглостью ИВК
Востаннє редагувалось барабашов в Нед 16 чер, 2024 13:04, всього редагувалось 1 раз.